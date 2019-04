Stiri pe aceeasi tema

- Numarul activistilor de mediu arestati in cele opt zile de proteste de pe strazile din Londra a trecut de 1000, a anuntat luni politia, adaugand ca Podul Waterloo, unul dintre locurile blocate de manifestanti, a fost redeschis traficului, relateaza Reuters.

- Presedintele sudanez Omar al-Bashir a demisionat marti si sunt in curs de consultari pentru a forma un consiliu de tranzitie pentru conducerea tarii, au declarat surse guvernamentale si un ministru provincial, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Avocatul general al Curtii de…

- Debitorii din Serbia care au credite denominate in franci elvetieni au salutat miercuri o decizie a Curtii Supreme de Casatie potrivit careia bancile ar trebui sa converteasca astfel de credite in euro, ceea ce reduce practic valoarea ratelor platite de debitori, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.De…

- Barbatul a fost pus sub acuzare in baza legii privind activitatile de import-export, in conditiile in care nu a declarat drona la sosirea in aceasta tara, a explicat luni pentru AFP Min Tin, din cadrul politiei din Myanmar. 'Un francez aflat in trecere prin Myanmar a fost arestat joi, 7 februarie,…

- Un barbat musulman a fost executat joi in statul american Alabama, cum a fost programat initial, dupa ce Curtea Suprema a SUA a votat cu 5-4 in favoarea executiei, respingand cererea pentru prezenta unui imam in timpul aplicarii sentintei, informeaza vineri Reuters, informeaza Agerpres.Citește…

- Actrita americana Angelina Jolie a vizitat luni cea mai mare tabara de refugiati din lume, aflata in Bangladesh, in care traiesc aproape 1 milion de musulmani rohingya, incercand sa readuca soarta acestor persoane in atentia comunitatii internationale, cu putin timp inainte ca Organizatia Natiunilor…

- Comandantul armatei din Myanmar trebuie judecat pentru genocid impotriva minoritatii musulmane rohingya, considera Yanghee Lee, raportoare speciala a ONU privind drepturile omului in Myanmar, citata de Reuters. Este prima data cand Lee a cerut public anchetarea generalului Min Aung Hlaing. Lee a acordat…