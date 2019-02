Apă rece la preț de apă caldă. Ce pățesc românii când vor să se spele Se intampla in București și, cu siguranța in multe ale orașe ale Romaniei. Deși suntem in secolul 21, iar autoritațile vorbesc despre modernizare, despre imbunatațirea condițiilor de trai, despre masuri adoptate, despre grija și preocuparea lor pentru omul de rand, același om de rand continua sa se confrunte cu situații demne de perioada comunismului. Dar, spre deosebire de atunci, cand se știa ca apa calda vine in anumite zile și la anumite ora, acum nu exista program. Exista insa majorari de preț la gigacalorie, scandaluri, interese. Romanul aude și spune, in sinea lui: asta e, platesc… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

