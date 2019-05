Razvan Cuc a dat asigurari ca lucrarile la primele doua tronsoane vor fi gata chiar mai devreme decat termenul prevazut initial in contractul cu constructorul, adica 3 ani. Razvan Cuc, ministrul transporturilor: „La Balș, am venit puțin mai tarziu, n-am prins traficul. Dar o sa vedeți in doua saptamani ca vom deschide șantierele pentru tronsonul 2 din autostrada Pitești - Craiova, unde avem un constructor roman, pe care sper sa nu-l mai huleasca mulți politicieni, așa cum am vazut ca fac in ultima perioada, un constructor care va confirma și care va termina și lucrarile inainte de termen”. …