Anunțul făcut de Eugen Teodorovici despre remaniere Intrebat duminica, la Antena 3, despre remaniere, ministrul a spus ca decizia va fi luata in CEx de premierul Viorica Dancila. El a explicat si modul in care a fost facuta evaluarea ministrilor. „Asta decide CEx-ul, in functie de evaluarea doamnei premier. Sunt toate masurile cuprinse in programul de guvernare aferente unui minister sau altul, uneori sunt masuri la care sunt mai multe ministere angrenate, se discuta cu fiecare ministru in parte, discutam acolo unde mai e nevoie de timp pentru a fi implementata o masura sau de ce o masura nu s-a implementat atunci cand trebuia. Oricum, avem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar fi beneficiat de sume mult mai mari din partea UE daca Guvernul Dacian Cioloș nu ar fi blocat fondurile, dar miniștrii de atunci s-au mulțumit sa vada cum este in administrație și sa adune informații pentru a le folosi in afaceri, a declarat, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.Teodorovici…

- Eugen Teodorovici a relatat, duminica seara, la Antena 3, cum se fac remanierile in Guvern. El a dezvaluit modul in care Viorica Dancila face evaluarile miniștrilor.”Stabilim cu programul de guvernare in partea stanga. Discutam despre ce am facut, despre ce nu am facut, unde am intampinat…

- Liviu Dragnea a avut o discuție cu premierul Viorica Dancila despre numele miniștrilor care trebuie demiși din Guvern! Liderul PSD a anunțat, miercuri seara, la Romania TV, ca remanierea nu va avea loc pana pe 15 octombrie.Discuțiile de la Strasbourg și referendumul pentru familie i-au facut…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat duminica, la Antena 3 ca la sfarsitul lui septembrie sau la inceputul lui octombrie ar urma sa aiba loc o remaniere guvernamentala, in urma unor evaluari, precizand ca este foarte multumit de activitatea premierului Viorica Dancila.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica, posibilitatea ca, pana cel tarziu la inceputul lunii octombrie, sa fie facuta o remaniere a Guvernului. El a declarat, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila va face, pana atunci, o evaluare a tuturor ministrilor, iar conducerea PSD va decide…

- Intalnirea pe care Liviu Dragnea, a avut-o marti seara la Guvern cu Viorica Dancila si cu mai multi ministri, pe tema rectificarii bugetare, urmare a situatiei din CSAT, s-a incheiat dupa aproximativ o ora. Liderul PSD si premierul au iesit impreuna din Palatul Victoria, ei fiind huiduiti de mai multe…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a venit in aceasta dupa amiaza la sediul Guvernului, informeaza Agerpres.ro La Palatul Victoria se mai afla, alaturi de premierul Viorica Dancila, si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Prezenta lui Dragnea la Palatul Victoria ar putea fi…

- Dancila anunța ca luna aceasta incepe o evaluare a Guvernului: ”Decizia se va lua in coaliție”, a spus premierul, vineri, la Constanța. ”Nu se va vorbi la acest CEx de remaniere. Se va face o evaluare a fiecarui ministru in funcție de programul de guvernare. Nu am facut inca… deci nu putem vorbi de…