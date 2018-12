Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10-15 decembrie 2018, Școala Gimnaziala „Toma Cocișiu” Blaj, reprezentata prin director, prof. dr. Alina Maria Dulau (manager de proiect), prof. Laura Staicu (inspector școlar la ISJ Alba) și prof. Iulia Ciolan (coordonator proiect), au participat la prima intalnire in cadrul proiectului…

- Doctrina PSD-ului, inca de pe vreme FSN-ului, din care provin alaturi de fostul PDL, a fost dorința de psd-izare a intregii Romanii. De la sate pana la ministere, funcții publice și cam tot ce prezenta vreun interes, au fost luate cu asalt de cohortele psd-iste care s-au succedat la putere și care au…

- COMUNICAT DE PRESA Data publicarii (13.12.2018) ”DIVERSIFICAREA ACTIVITAȚII VENUS IMPACT SRL” SC VENUS IMPACT SRL, cu sediul in Municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 68, jud. Alba, deruleaza, incepand cu data de 06.03.2018, proiectul ”DIVERSIFICAREA ACTIVITAȚII VENUS IMPACT SRL”, in baza…

- Cel mai bogat om de afaceri din regiunea Centru (județele Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureș, Brașov, Harghita și Covasna) este proprietarul “Transavia”, Ioan Popa, cu o avere estimata la 200 – 220 de milioane de euro, in creștere cu circa 20 de milioane de euro fața de anul trecut. In topul celor 300 de…

- IPJ Alba a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiul Blaj si pe raza localitatilor rurale arondate, pentru menținerea unui climat de siguranța civica, descurajarea acțiunilor violente, prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și contravențional, identificarea autorilor in cauzele…

- Mii de vizitatori și sute de comercianți sunt așteptați joi, 6 decembrie, la tradiționalul „Targ al caciulilor” de la Blaj, organizat, de peste 200 de ani, cu ocazia sarbatorii de Sfantul Nicolae. Tarabele comercianților vor impanzi Bulevardul Republicii și strazile adiacente, iar circulația rutiera…

- Anunt de presa Anunt incepere proiect: “Achizitia de echipamente pentru constructii in cadrul CHIC RESIDENCE SRL” is a post from: Ziarul National Anunt de presa Anunt incepere proiect: “Achizitia de echipamente pentru constructii in cadrul CHIC RESIDENCE SRL” is a post from: Ziarul National

- Cel puțin patru persoane, inclusiv trei turiști români, au decedat în urma unui accident rutier produs pe o șosea din zona localitații Kemer, în sud-vestul Turciei, informeaza presa locala. Șoferul unui microbuz, la bordul caruia se aflau patru turiști români, a pierdut…