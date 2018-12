Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura pentru romanii care traiesc in Italia: Codul rutier a fost modificat, astfel ca persoanele care au rezidenta in Italia de mai mult de 60 de zile nu mai au voie sa circule cu un vehicul inmatriculat in strainatate. Presa relateaza cazuri in care soferi avand masini cu numere de inmatriculare…

- Liderii partidelor maghiare din Romania cer din nou autonomie teritoriala, locala si culturala. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica – teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute in 2018 si legiferate.…

- Parlamentul italian a modificat Codul Rutier, astfel incat rezidentii din peninsula care sunt depistati in timp ce conduc o masina inmatriculata in strainatate risca amenzi uriase. Concret, circulatia cetatenilor care au stabilita resedinta in Italia de peste 60 de zile, cu o masina inmatriculata in…

- Ce spunea Consiliul Legislativ, in avizul dat propunerii de lege: “norma ar putea fi interpretata ca avand caracter discriminatoriu in raport cu elevii din Romania ce urmeaza sa susțina bacalaureatul”In Monitorul Oficial a fost publicata luni, 3 decembrie, Legea nr. 289 din 29 noiembrie…

- Situatia din Romania a ajuns, din nou, in atentia presei straine. De aceasta data, publicatia Financial Times scrie despre evenimente extrem de importante pentru tara noastra, precum sarbatorirea a 100 de ani de la Marea Unire, preluarea presedintiei rotative a Consiliului UE sau sarbatorirea a 30 de…

- De ce este important Guvernul a amanat recent cu 2 ani, pana la 1 aprilie 2021, intrarea in vigoare a Legii privind venitul minim de incluziune, care ar fi trebuit sa fie aplicata de la 1 aprilie 2019 și prin care, printre altele, este modificat radical sistemul de acordare a subvențiilor pentru incalzirea…

- Presedintele USR a cerut demisia Guvernului Dancila pentru ca a cheltuit o suma importanta de bani pe referendumul pentru definirea familiei, care nu a intrunit cvorumul necesar. „Acest guvern este un guvern care trebuie sa plece, este un guvern caruia ii cerem demisia pentru ca acest guvern a aruncat…

- Pe agenda sedintei figureaza si un proiect de hotarare pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare. Totodata, Guvernul va adopta un proiect de lege pentru modificarea…