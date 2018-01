Stiri pe aceeasi tema

- Un cititor fidel al Buletin de Carei a semnalat existenta unei minipiete de masini pe Calea 25 Octombrie, DN19, pe spatiul verde. Masinile au puse in geam caracteristicile si conditiile de vanzare. Oare in zona nu patruleaza Politia Locala din subordinea Primariei Carei? Sa fie vorba de o noua parcare…

- Imaginea de mai sus este de pe strada Ignisului la data de 29 ianuarie 2018. Mai jos, imaginea dateaza de acum 1 an si jumatate. ,, …Un echipaj al Poliției Locale s-a deplasat imediat la fața locului și a constatat ca autoutilitara, aparținand unei firme care comercializeaza mobila, a intrat pe spațiul…

- Federatia Sindicatelor din Industria Alimentara va cere partenerilor afiliati din intreaga Europa boicotarea zaharului „Diamant” pe care Pfeifer & Langen il va produce in Polonia si Germania. Declaratia apartine presedintelui Dragos Frumosu in cadrul unei conferinte de presa sustinuta…

- In vederea efectuarii unor lucrari de reparații la rețeaua de alimentare cu apa, lucrari pentru care nu se pot asigura modalitați alternative de alimentare, Compania de Apa Someș S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile dupa cum urmeaza:

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Cipriotul care a organizat turneul de pregatire al lui Dinamo, Antonio Antoniou, a vorbit in exclusivitate pentru GSP.ro despre evenimentele suspecte de la Dinamo-Aris Limassol, scor 5-0. Dinamo a castigat cu Aris, 5-0, ultimele 4 goluri fiind marcate in 12 minute; Echipa GSP prezenta la meci a sesizat…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, joi, o intrevedere cu Bruce Turner, adjunctul asistentului secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Controlul Armamentelor, Verificare si Conformitate al Departamentului de Stat al SUA,…

- S-a reactivat Asociația Județeana de Atletism Satu Mare. Detalii despre acest fapt au fost oferite in cadrul emisiunii Panoramic Sportiv de la ITV din data de 15 ianuarie 2018 de catre profesorii Horea Macarie – președinte AJA și Florin Turcu – vicepreședinte. Profesorul Florin Turcu de la Liceul…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, sustine ca problemele interne din cadrul partidului ar trebui dezbatute in cadrul CExN, nu in spatiul public. ""Ca membrii ai Guvernului avem obligația sa respectam increderea pe care ne-au acordat-o cetațenii și sa implementam Programul de…

- Eco Sud, firma care administreaza depozitul de deseuri de la Mavrodin, a decis sistarea colectarii gunoiului adus aici de masinile Polaris M Holding , operatorul de salubritate care aduna deseurile din judet.

- O casa nu inseamna doar un acoperiș sub care te reunești zilnic cu familia. Este un loc care trebuie sa te ajute sa te reincarci atunci cand simți nevoia, sa iți ofere siguranța pe care de multe ori nu o vei gasi in exterior și trebuie sa iți ofere caldura de care tu și familia ta aveți nevoie pentru…

- Biroul de Informare și Relații Publice a intocmit o sinteza (partea a III-a) a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție in luna decembrie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa, avand ca obiect folosirea nelegala de fonduri europene legate de activitați…

- In dimineata zilei de 9 ianuarie, mai multi angajati ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi folosind o masina de serviciu in interes personal, pentru a cara usi, dupa ce cu o zi inainte au fost vazuti carand moloz. Institutia sustine ca angajatii vor…

- Demersul unei femei din Buzau de a-și completa dosarul de pensionare s-a impotmolit printre ruinele sediului unei foste stațiuni de cercetare. In locul unei arhive, fosta angajata a gasit ziduri fara acoperiș și feresetre, pe jos fiind impraștiate dosarele cu statele de plata care ar fi trebuit sa-i…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat Calendarul Unirii. Dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, calendarul traseaza un arc peste timp și evidențiaza evenimentele premergatoare Întregirii naționale. Prima fila a calendarului…

- In ultimele 24 h, cerul a fost acoperit, semnalandu-se precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.Zapada proaspat cazuta in zona de munte a fost de pana la 15 cm. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre -2°C si 1°C. Starea drumului: In cursul…

- Muntele Vezuviu, Aurora Borealis sau „mușuroaiele” de lumini din orașele Europei sunt doar cateva dintre fotografiile din satelit realizate in 2017 de catre astronauții de pe Stația Spațiala Internaționala și compilate de NASA intr-un colaj video fascinant. In fiecare an, mii de instantanee foto sunt…

- "Mi s-au dat toate asigurarile necesare si pot sa vi le transmit ca, contrar celor afirmate in mass-media de catre o asociatie si presedintele acesteia, nu se construieste pe spatiul verde in Parcul Romniceanu niciun patinoar, nici pe spatiul verde si nici pentru o alta zona. Este o dezinformare,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca informatiile referitoare la construirea unui patinoar in Parcul Romniceanu sunt ”o dezinformare”, in zona efectuandu-se lucrari de desfiintare a unor elemente de joaca si mobilier urban avariate.”Mi s-au dat toate asigurarile necesare…

- Cristi Manea, fundașul dreapta de 20 de ani al celor de la CFR Cluj, și-a pus o dorința sincera pentru 2018: vrea sa devina om de baza la echipa naționala, pentru care a debutat cand nu avea nici 17 ani. "Eu sper sa revin cat mai curand la naționala, ma pregatesc foarte bine in fiecare zi, dau tot…

- Serban Sturdza, Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Bucuresti (OARB) sustine, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului Capitalei, Gabriela Firea, ca in Parcul Romiceanu, aflat intr-o zona protejata, s-a amenajat, fara aprobarile necesare si legale, un patinoar.

- Copii satmarenilor au posibilitatea de a patina in aceasta perioada. Primaria Municipiului Satu Mare a amenajat chiar in centrul orasului un patinoar, langa Targul de Craciun. In lipsa unui patinoar amenajat la Carei, cei care au posibilitatea de a se deplasa in municipiul resedinta de judet se pot…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Parlament, ca s-a retras din spațiul public, in ultima vreme, pentru ca aceasta a fost recomandarea de la medic. Intrebat de ce nu a mai facut declaratii publice de mult timp si daca i-a recomandat cineva acest lucru, Liviu Dragnea a raspuns: „Am…

- Ce au publicat zilele trecute cercetatorii Svetlana Savranskaya and Tom Blanton de la Washington University National Security Archive reprezinta un acces deschis, pentru prima oara la un asemenea nivel de complexitate, la documentele pana acum strict secrete relatand discutiile avute, in perioada imediat…

- În contextul apariției în spațiul public a mai multor speculații care vizeaza circulația garniturilor de pe cursa Chișinau – Moscova, CFM vine cu urmatoarele precizari: Î.S. „Calea Ferata din Moldova" nu a recepționat nici un act confirmativ din partea…

- Strada Crisan din Carei a fost una dintre strazile cuprinse in Masterplanul Apaserv pentru introducere retea apa si canalizare. Dupa finalizarea lucrarilor au inceput lucrarile de …corectie a lucrarilor initiale. Fara numar deja. Priviti cum arata strada Crisan din Carei dupa ultima peticire din acest …

- Cetatea Aradului isi va deschide portile duminica, 17 decembrie, intre orele 16.30-18.30, cand va fi organizat spectacolul "Colinde si traditii de Craciun in Cetatea Aradului". la eveniment va fi prezent si ministrului apararii nationale, Mihai Fifor.

- Biroul de Informare și Relații Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție in luna noiembrie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa: 1. In cauza mediatizata prin comunicatul 1382 din 16 noiembrie 2016, procurorii din cadrul…

- Metehne vechi la Primaria Carei. Distrugem spatiul verde doar pentru a cheltui bani publici pentru refacerea lui? Spatiul public careian a ajuns din nou groapa de gunoi a cui doreste! Nu de putine ori am semnalat aceste aspecte deoarece noi ne dorim un oras ingrijit, cu cat mai multe spatii verzi…

- NOEL Unde: Casa Universitarilor (Strada Dionisie Lupu, nr. 46) Cand: 9 – 10 decembrie Intrare: 10 lei Peste 80 de designeri atent selectați din Romania, Turcia, Bulgaria și Italia, iți dau intalnire la cea de-a noua ediție a targului cadourilor de designer. La NOEL gasesti cele mai fresh creații ale…

- Samsung este cel mai important producator de memorii de pe mapamond si tocmai a lansat un cip ce va face valuri pe telefoanele anului viitor, scriu cei de la Playtech. La ora actuala, cele mai spatioase telefoane din piata iti ofera 256GB de spatiu pentru o suma exorbitanta. Au existat speculatii…

- Jucatorii lui Bosz cad pe capete, ținand pasul cu punctele risipite de Borussia in ultimele doua luni. Inca doua au pierdut la Leverkusen, iar remiza (1-1) cu Bayer i-a costat pe "galben-negri" alte doua accidentari grave. Maximilian Philipp și Gonzalo Castro s-au adaugat unei liste care cuprindea deja…

- Patinoarul cu acces gratuit oferit de Primaria Municipiului Sebeș funcționeaza incepand cu data de 30 noiembrie, in Parcul Tineretului. Programul de funcționare: Deschis zilnic Orele 10.00 – 13.00 Orele 14.00 – 17.00 Orele 18.00 – 22.00 Capacitatea patinoarului este de 120 de persoane pentru fiecare…

- "Am constatat cu amaraciune faptul ca un eveniment aprobat conform legii de catre Primaria Capitalei este in imposibilitatea de a se desfasura, din cauza unor protestatari agresivi verbal si fizic, care au patruns ilegal in perimetrul delimitat si rezervat pentru organizarea Festivalului de colinde.…

- Pentru Claudia Pavel sarbatorile au inceput deja. In casa ei, totul a devenit magic de cand a impodobit bradul. Iar musafirii sunt primiți precum colindatorii. Deci, cu drag. Cantareața a povestit pentru revista VIVA! de ce nu s-a adaptat niciodata la viața in America și, mai ales, cum de și-a gasit,…

- Primaria Municipiului Iași iși exprima public intenția de a identifica un partener care sa amenajeze un patinoar artificial in Parcul Expoziției. Municipalitatea va pune la dispoziție terenul, utilitațile și alte resurse logistice, urmand ca partenerul sa aduca instalațiile și personalul necesare și…

- Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local (CL) au muncit din greu sa verifice si sa aprobe sute de dosare apartinand familiilor care au depus cereri la Primaria municipiului Galati pentru atribuirea unei locuinte aflate in administrarea Consiliului Local Galati, urmand ca in sedinta CL…

- Ministerul Educației este preocupat de plecarea din țara, de obicei la munca in alte state UE, a romanilor cu studii superioare și nu exclude ca, "in masura in care va fi posibil", sa fie puse in dezbatere masuri care sa impuna absolvenților de studii superioare beneficiari de locuri subvenționate de…

- Primarul Eugen Kovacs afirma ca persoane necunoscute lui au adus steagurile maghiare cu acele simboluri revizioniste si ca nu are cunostinta despre tinerii cercetasi. Curios este faptul ca asa cum se vede din imagine, primarul Kovacs a inmanat personal coronita de flori cercetasilor pentru ca acestia…

- La sfarsitul saptamanii viitoare, cea de-a treia a Targului de Craciun Oradea isi va deschide portile, in Piata Unirii, intr-un decor de poveste care va aduce magia sarbatorilor de iarna in sufletele celor ce ii trec pragul.Doua locatii vor intampina oradenii, dar si turistii, in acest an la Targul…

- "In data de 15 noiembrie a.c., in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei, cetateanul din R. Moldova, Ion I., in varsta de 23 de ani, pasager intr-un autocar inmatriculat in Republica Moldova.…

- Municipalitatea din Sebeș a achiziționat, prin intermediul Serviciului Public Administrarea Patrimoniului, in urma consultarii catalogului electronic de achiziții publice, prin selectarea celei mai bune oferte, servicii de inchiriere a unui patinoar artificial care va funcționa in perioada 30 noiembrie…

- Sectorul de start-up si antreprenoriat este modest dezvoltat in Romania, iar educatia antreprenoriala este extrem de departe, a declarat Adrian Curaj, seful Catedrei UNESCO pentru Politici in Stiinta si Inovare, SNSPA, si fost ministru al Educatiei, intr-o conferinta organizata de INACO.

- Noul stadion “Ion Oblemenco” a fost inaugurat, vineri seara, cu mare fast. La eveniment au asistat, printre altii, fostul primar din Banie, social-democrata Olguta Vasilescu, dar si ex-selectionerul Nationalei, Victor Piturca. “Este cea mai mare investitie a Craiovei din ultimii 50 de ani”, a subliniat…

- Foarte multi tineri antreprenori aleg sa isi mute sediul companiei intr-o casa, preferand aceasta solutie in locul cladirilor de sticla dintr-un numar de motive: liniste, spatii mai aerisite, control mai bun al resurselor interne, iar lista poate continua. Alegerea casei perfecte nu este o treaba…

- @ Invațatorii din Ilfov au experimentat o formula inedita de perfecționare profesionala Deși erau in vacanța, peste 100 de profesori din invațamantul primar, care predau in școlile din județul Ilfov, nu au regretat decizia de a-și petrece cateva ore experimentand o noua formula de perfecționare profesionala.…

- Si in acest an Asociația Voluntarilor Invictus a desfașurat Ștafeta Veteranilor cu scopul de a promova respectul fața de veteranii de ieri și de azi ai Romaniei. Judetul Satu Mare a primit cum se cuvine aceasta Stafeta motiv pentru care s-au primit multumiri. Evenimentul s-a aflat la a patra…

- Stapaneau caii cu o smucitura puternica din hațuri, trageau frana caruței și dadeau ordin sa fie deshamați, hraniți și adapați, apoi intrau sa iși potoleasca și ei foamea și sa se veseleasca, lasand la plecare un zambet și un șfanț de argint. In urma cu 300 de ani, Hanu Ancuței era locul in care drumeții…

- "In exercitarea obligatiei de a inlatura pericole, politistul va avea dreptul de a patrunde intr-o locuinta sau orice spatiu delimitat in orice mod, fara invoirea persoanei, daca: exista indicii ca in acel spatiu se afla o persoana a carei viata sau integritate corporala este pusa in pericol sau…