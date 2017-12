Anul revenirii Occidentului Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului.



Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama, incepand cu 2017 asistam la o reintrare in prim plan a lumii vestice.



America se indreapta spre cea mai lunga perioada de crestere din istoria moderna, impinsa de expansionismul unui presedinte-tavalug, decis sa schimbe radical raportarea Statelor Unite la lume.



- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- Primul mesaj de Craciun de la Casa Alba pentru Donald Trump si sotia sa. Cuplul prezidential a transmis poporului american si intregii lumi - un mesaj inregistrat, pentru ca familia prezidentiala a Statelor Unite isi petrece sarbatorile in Florida.

- Israelul se afla in contact cu "cel putin zece tari" pentru transferul ambasadei lor la Ierusalim dupa exemplul Statelor Unite, a afirmat luni viceministrul israelian de externe Tzipi Hotovely, citata de AFP, scrie agerpres.ro. "Suntem in contact cu cel putin zece tari, dintre care unele in…

- Primul sau an la Casa Alba nu l-a schimbat pe Donald Trump, insa el a transformat reguli si comportamente asociate presedintiei cu fiecare postare pe Twitter si fidel filosofiei sale, "America pe primul loc", filosofie care nu a produs succese importante, dar a provocat in schimb numeroase polemici.…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata ca vasta reforma fiscala care urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare de Congres reprezinta "un cadou de Craciun" pentru clasa mijlocie, relateaza AFP. "Va fi unul din cele mai frumoase cadouri de Craciun pentru locuitorii acestei tari ale caror…

- "Va fi unul din cele mai frumoase cadouri de Craciun pentru locuitorii acestei tari ale caror venituri se situeaza la mijlocul scarii", a declarat Donald Trump inainte de plecarea la Camp David unde isi va petrece sfarsitul de saptamana. Dupa ce s-a exprimat ca aceasta reforma va fi o veste…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a condamnat luni ”toate atacurile impotriva evreilor, peste tot in lume, inclusiv in Europa”, primindu-l la Bruxelles pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform news.ro.Vizita sefului Guvernului israelian - prima sa vizita…

- Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, ar urma sa concedieze 10.000 de angajati, deoarece noul director general, Kare Schultz, vrea sa scada costurile, au declarat, pentru Bloomberg, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In urmatorii…

- In plina disputa simbolica asupra orașului-legenda Ierusalim, din Israel – generata de Donald Trump, din rațiuni pur electorale -, in Europa apar semne ale unui viitor european la fel de disputat. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a ajuns la un compromis semnificativ cu UE, privind costurile și…

- Un raport realizat de Departamentul pentru Agricultura al Statelor Unite, citat de Bloomberg și preluat de News.ro , arata ca preturile oualor sunt in crestere in Europa, dupa criza contaminarii cu insecticid declansata in acest an. Temerile ca ouale ar putea fi contaminate cu insecticidul fipronil…

- Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul ca fiind capitala Israelului a fost foarte criticata de arabii și musulmanii din Orientul Mijlociu, dar și de o buna parte din Europa. La scurt timp dupa anunțul facut de liderul american, sute de protestatari s-au strâns…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, incepe luni un turneu european de cinci zile, care va include Bruxellesul (Belgia), Viena (Austria) și Parisul (Franța), pe fondul zvonurilor legate de o posibila demitere a sa de catre președintele Donald Trump, informeaza EFE. Aceasta ar fi a șaptea…

- Senatul american a aprobat sambata o ampla reforma fiscala, aducandu-i mai aproape pe republicani si pe Donald Trump de atingerea obiectivului de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari. Ceea ce ar putea fi cea mai mare reforma fiscala din ultimele decenii va avea pentru…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- Marea Britanie va fi exclusa din Agentia Europeana pentru Aparare si din Europol dupa Brexit, afirma negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, acuzand Londra de lipsa de solidaritate si subliniind ca oficialilor britanici nu li se va mai permite sa participe la reuniunile in domeniul apararii.…

- Mariah Carey a fost obligata de doctori sa-și reprogrameze concertele de Craciun. Artista sufera de o infecție a cailor respiratorii iar medicii i-au interzis sa cante pe o perioada mai lunga de timp, scrie Billboard. Mariah Carey nu și-a revenit inca dupa infecția la cailor respiratorii pe care a facut-o…

- Militanții Statului Islamic ar fi cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, in varsta de 11 ani. Un susținator al gruparii teroriste ar fi trimis pe aplicația Telegram un mesaj in care cere uciderea lui Barron Trump, in varsta de 11 ani, relateaza AOL.com. Un militant al Statului Islamic…

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…

- Presedintele american Donald Trump a promis vineri ca gruparea Statul Islamic va plati un ”pret mare” pentru orice atac impotriva Statelor Unite, dupa revendicarea de catre jihadisti a atentatului de la New York, marti, soldat cu opt morti, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a promis vineri ca Statul Islamic (SI) va plati un ‘pret ridicat’ pentru orice atac impotriva Statelor Unite, dupa revendicarea de catre jihadisti a atentatului de marti de la New York care a costat viata a opt persoane, informeaza AFP. Militarii americani ‘au lovit…

- Intr-o postare pe Twitter, președintele Statelor Unite a spus ca autorul atacului din New York ar trebui condamnat la moartea. Donald Trump a mai precizat și ca barbatul, internat in spital, a cerut sa i se aduca un steag al Statului Islamic. Intr-o postare pe contul sau de socializare, președintele…

- Președintele american Donald Trump vrea sa închida Loteria Vizelor. ”Teroriștii au venit în țara noastra prin așa-numitul 'Program al Loteriei Vizei Diversitații', o frumusețe a lui Chuck Schumer, liderul democraților din Senat”, a scris Trump…

- Trump la un an de la alegeri: contestat de americani, dispretuit de vest-europeni, ignorat si batjocorit de nord-coreeni. Ce garantii mai ofera astazi Statele Unite lumii libere? Statele Unite, care au inspirat si condus cu succes Occidentul si aranjamentele internationale dupa Al Doilea Razboi…

- Titus Corlatean a spus ca, pe vremea cand era ministru al Justitiei, a primit vizitele unor ambasadori care au pledat in mod insistent pentru numirea lui Kovesi intr-o functie de conducere in Ministerul Public, Corlatean folosind cuvantul ”presiuni”. ”Am confirmat faptul ca au existat la…

- Donald Trump, presedintele SUA, a scris, miercuri, pe Twitter ca individul care a comis atacul de marti din New York a ajuns pe teritoriul Statelor Unite prin intermediul programului ”loteria vizelor”, adaugand ca vrea sa elimine acest program, relateaza The Associated Press. ”Teroristul…

- Presedintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program sustinut de adversarii sai democrati este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morti, si a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor 'pe baza de merit',…

- Președintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program susținut de adversarii sai democrați este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți, și a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor ''pe baza de merit'',…

- Premierul Pavel Filip a transmis miercuri, 1 noiembrie, condoleante presedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si poporului american, in legatura cu atentatul comis pe 31 octombrie in orasul New York, transmite IPN.

- Donald Trump a anuntat ca a dispus o consolidare a programului de verificare a strainilir care vor sa intre pe teritoriul Statelor Unite in urma atentatului de la New York, relateaza AFP, citat de News.ro.

- Donald Trump a anuntat ca a dispus o consolidare a programului de verificare a strainilir care vor sa intre pe teritoriul Statelor Unite în urma atentatului de la New York, relateaza AFP. ”Tocmai am ordonat (Departamentului) Securitatii Interne sa ne consolideze programul de verificare,…

- New York a fost tinta unui nou atac terorist, nu departe de locul fostelor Turnuri Gemene. Opt oameni au murit si cel putin 11 sunt grav raniti dupa ce o camioneta a intrat în multime. Soferul a patruns pe o pista de biciclete si i-a doborât pe toti cei ce i-au iesit în cale.…

- Integrarea fortelor armate este esentiala pentru ca Uniunea Europeana (UE) sa-si poata rezolva problemele de securitate si sa poata apara flancul estic, in contextul in care statele membre au 178 de tipuri de armament, in timp ce cea mai mare armata a lumii, cea a Statelor Unite, are doar 30, a declarat…

- Riad Malki, ministrul palestinian al Afacerilor Externe si Diasporei, s-a intalnit miercuri, la Ramallah, cu Teodor Melescanu. Riad Malki a acuzat Guvernul Israelului ca a accelerat activitatile de colonizare in Ierusalimul de Est si in Cisiordania, afectand procesul de pace israelo-palestinian.…

- Riad Malki, ministrul palestinian al Afacerilor Externe si Diasporei, s-a intalnit miercuri, la Ramallah, cu Teodor Melescanu. Riad Malki a acuzat Guvernul Israelului ca a accelerat activitatile de colonizare in Ierusalimul de Est si in Cisiordania, afectand procesul de pace israelo-palestinian.…

- Se lanseaza serialul cu cei mai mulți transgenderi Cel mai nou proiect al lui Ryan Murphy atrage deja toata atenția la Hollywood, deși nici nu s-a filmat inca. Este vorba de Pose, serialul care are cei mai mulși transgenderi in distribuție. Acțiunea serialului este plasata in New York-ul anilor 80,…

- "Este datoria oricarui presedinte al Statelor Unite, avand in vedere amenintarea cu care se poate confrunta tara sa din partea Coreei de Nord cu arme nucleare, sa exploreze aceste optiuni militare si sa le mentina disponibile. Nu cred ca doreste cineva o solutie militara la aceasta problema si stiu…

- Andrej Babis este supranumit „Trump al Cehiei”, fiind al doilea cel mai bogat om din țara sa. Mișcarea populista ANO pe care acesta o conduce a reușit sa caștige detașat alegerile parlamentare, in contextul in care cehii și-au pierdut increderea in clasa lor politica, relateaza agenția France Presse.…

- Administratia Vladimir Putin a cerut vineri Statelor Unite sa retraga bombele nucleare stationate în tari europene, informeaza site-ul israelian de informatii militare DebkaFile, potrivit Mediafax. "Armele nucleare americane desfasurate în Europa trebuie readuse pe teritoriul…

- În pofida suspiciunilor de fraudare a fondurilor europene, miliardarul Andrej Babis se îndreapta spre o victorie în alegerile legislative din Cehia, programate sa aiba loc vineri și sâmbata, cu un discurs anticorupție și antieuro, comenteaza joi France Presse citata de Agerpres.…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca Teheranul isi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atat timp cat toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.Declaratiile…

- Procurorii spanioli cerusera arestarea preventiva a lui Josep Lluis Trapero. Seful Politiei catalane este acuzat ca nu a respectat ordinele Ministerului spaniol de Interne in sensul interzicerii desfasurarii referendumului din 1 octombrie. Guvernul Spaniei intentioneaza sa prea controlul…

- "Nu este corect sa se vorbeasca despre anexarea Crimeei din punct de vedere factual ori legal, astfel ca este exclusa posibilitatea acordarii de compensatii", a declarat vineri Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, referindu-se la o initiativa a presedintelui Cehiei, Milos Zeman, la…

- Aflat la Sankt Petersburg pentru a participa la un forum parlamentar international, Larijani a subliniat ca actiunile SUA privind acordul nuclear iranian si politica de sanctiuni impotriva Iranului si a Rusiei pot provoca haos in relatiile internationale. "Se pare ca [SUA] au inceput anumite…

- Cel putin 22 de focare de incendiu sunt inca active si exista temerea ca numarul victimelor ar putea creste in zilele urmatoare, pe fondul inrautatirii situatiei. Peste 8.000 de pompieri intervin pentru stingerea flacarilor. Peste 4.000 de case si alte cladiri au fost distruse, de-a lungul…