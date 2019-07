Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Dinamo este stabil dupa ce medicii l-au ingrijit la Spitalul Floreasca. Eugen Neagoe a facut infarct in timpul partidei cu Craiova si doar interventia prompta a medicilor de pe Ambulanta a...

- Meciul Dinamo – U Craiova, 0-2, a fost intrerupt, in minutul 25, dupa ce tehnicianului Eugen Neagoe i s-a facut rau pe banca. Partida s-a reluat dupa o intrerupere de aproximativ un sfert de ora, cand ambulanta care l-a preluat pe Neagoe a parasit stadionul. Neagoe a suferit un stop cardiac, infarct…

- Managerul sportiv al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Silvian Cristescu, a declarat, duminica noaptea, ca antrenorul echipei Dinamo, Eugen Neagoe, care este internat la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala, a suferit un infarct in momentul in care si-a pierdut cunostinta in timpul…

- Antrenorul lui Dinamo, Eugen Neagoe, a avut nevoie duminica seara de interventia medicilor in timpul meciului contra Universitații Craiova, dupa ce a suferit, cel mai probabil, un infarct. Tehnicianul a leșinat pe banca de rezerve și o mașina de ambulanța s-a deplasat in fata bancii echipei. Antrenorul…

- Probleme mari pentru Eugen Neagoe, antrenorul celor de la FC Dinamo. Neagoe s-a prabușit pe banca tehnica a formației dinamoviste in minutul 25 al partidei Dinamo - Universitatea Craiova. Medicii au intervenit de ur...

- Veste socanta despre cantareața Cornelia Catanga. Interpreta de muzica lautareasca a orbit dupa ce in urma cu doua zile a ajuns la spital in stop cardio – respirator. Starea de sanatate a cantaretei s-a deteriorat din cauza unei diete drastice. Luni, 15 iulie, cantareata a suferit un stop cardio-respirator.…

- Barbatul ranit in furtuna din Grecia si care si-a pierdut copilul si sotia in timpul calamitatilor a ajuns cu o ambulanta, in aceasta dimineata, la Spitalul de Urgenta din Cluj. A ajuns constient si cu o stare a sanatatii stabila. Dupa ciclonul care a lovit statiunea greceasca Halkidiki, romanul ranit…

- Autoritatile din Buzau au intrat in alerta dupa ce un localnic din Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca intr-o zona greu accesibila a gasit bucati dintr-un avion ce pare a fi de mici dimensiuni. Spre locul indicat au plecat politisti, pompieri, jandarmi si echipaje de la Ambulanta. Inspectoratul General…