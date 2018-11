ANSVSA, anunţ depre creşterea porcilor în gospodării individuale după epidemia de pestă africană "Nu stiu daca este prea mult ceea ce imi doresc, dar mi-as dori o forma de disciplina sociala, in sensul de a se intelege riscurile la care se supune populatia care sacrifica porci in zonele afectate si poate genera transferul bolii direct sau indirect in regiuni inca indemne, neafectate de boala. Sigur ca factorul cel mai important care genereaza acest risc este hranirea aceasta neconforma a porcului, nu stiu daca este corect, dar as spune chiar primitiva, cu resturi alimentare. Este principalul factor de risc care face posibil transferul bolii dintr-o regiune afectata intr-una neafectata.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 1.092, virusul fiind semnalat in 287 de localitati din 18 judete, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Pana in prezent, au fost ucisi 360.800 de porci afectati de boala, fiind platite despagubiri…

- Pesta porcina africana evolueaza in 12 judete, in 207 de localitati, cu un numar total de 898 de focare, fiind inregistrate si 57 de cazuri la mistreti, anunta ANSVSA. In total, au fost eliminati peste 230.000 de porci afectati de boala, scrie News.ro. Potrivit unei informari transmise,…

- Bulgaria a raportat vineri primul sau focar de pesta porcina africana la sapte porci din curtea unei ferme aflate in apropierea granitei cu Romania, au anuntat autoritatile bulgare, citate de Reuters. Pesta porcina africana este o boala extrem de contagioasa care afecteaza porcii domestici…

- Romania si Europa se confrunta, in acest moment, cu cea mai grava boala a animalelor de dupa al Doilea Razboi Mondial pana in prezent, cu pesta porcina africana, sustine presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Branescu. „Din pacate, Romania…

- Pesta porcina va avea efecte nebanuite asupra multor ramuri din agricultura romaneasca. Una dintre aceste ramuri este cultura cerealelor. Astfel, exista pericolul ca, in ciuda unei recolte bogate, producatorii de porumb sa nu mai poata exporta o buna parte din recolta de anul acesta. Romania va obține…

- Valoarea despagubirilor platite celor afectati de pesta porcina africana se ridica, in prezent, la 222.060 de lei, pana la aceasta data fiind finalizate dosare de evaluare aferente despagubirilor pentru un numar de 1.890 de exploatatii, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele…

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anuntat, miercuri, ca s-au inregistrat 781 de focare de pesta porcina, in zece judete, peste 120.000 de porci fiind deja sacrificati. ”Este cea mai grava boala a animalelor de…

- De la data confirmarii prezentei virusului in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu Mare, Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in doua zone geografice, se arata intr o informare a Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.In zona de N V a…