ANRE îngheaţă preţurile la electricitate şi gaze. Modificări importante anunţate pentru consumatorii casnici "Prevederile OUG 114/2018, coroborate cu legislația secundara emisa de ANRE in aplicarea acesteia, nu vor conduce la creșteri de prețuri la energia electrica și gazele naturale furnizate clienților finali casnici care opteaza pentru furnizarea in regim reglementat in perioada 01.03.2019 – 28.07.2022 – pentru energia electrica, și in perioada 01.01.2019 – 28.02.2022 – pentru gazele naturale", a anuntat ANRE. "In ceea ce privește clienții finali casnici de energie electrica și gaze naturale care au uzat de dreptul de eligibilitate, reamintim ca ANRE a pus la dispoziția acestora… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

