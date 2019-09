ANM: Vremea în prima lună de toamnă. Care a fost recordul de temperatură în septembrie Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a anunțat ca, potrivit prognozei meteo pe luna septembrie, in prima luna de toamna vremea este calduroasa, iar precipitațiile vor fi mai reduse cantitativ fata de cele inregistrate in lunile de vara. Valorile temperaturilor medii lunare inregistreaza o scadere destul de mica comparativ cu ultima luna de vara, la aceasta contribuind perioada mai scurta de stralucire a Soarelui si noptile mai lungi si mult mai racoroase, transmite ANM, potrivit Agerpres. "Din datele inregistrate in perioada 1961-2018 la statiile meteorologice din reteaua Administratiei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO pentru marti, miercuri și joi. Vremea, in racire. Vremea se va raci in regiunile vestice si nordice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale pentru aceasta data, dar se va mentine in mare parte din restul teritoriului calduroasa, chiar caniculara local in sud si in sud-est,…

- Meteorologii anunța ca incepand de marți, 6 august, vremea se incalzește in toata țara iar maximele termice se vor incadra intre 23 si 33 de grade, cel mai cald urmand sa fie in sudul Olteniei. Potrivit prognozei ANM, dupa-amiaza sunt anunțate ploi la munte, in Maramures si Moldova si doar izolat in…

- Vremea se anunța a fi calduroasa duminica, 21 iulie. In sud-vestul țarii, se vor inregistra temperaturi de 35 de grade. Aproape la fel de cald va fi și in București, unde astazi vor fi 33-34 de grade Celsius. La deal și la munte apar ploile, insa acestea nu vor fi semnificative. Temperaturile sunt mai…

- Vremea se va incalzi usor in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperaturile maxime se vor situa intre 22 de grade Celsius in estul Transilvaniei si 32 de grade in sud-vestul Olteniei,…

- Vremea se va incalzi ușor in cea mai mare parte a țarii, dupa ce in ultimele zile am avut parte de temperaturi scazute. Cerul va fi variabil, iar ploile iși vor face apariția in regiunile din jumatatea de nord Moldovei și izolat in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa intre 22 de grade…

- Prognoza de specialitate arata, pe de alta parte, ca deficite de umiditate in sol (seceta pedologica moderata, puternica si extrema) se vor inregistra in Dobrogea, estul si local nordul si sud-estul Munteniei, izolat in vestul si nordul Banatului, sud-vestul Olteniei, sud-estul Moldovei si centrul…

- Luna iulie, reprezentativa pentru sezonul estival, este cea mai calduroasa luna a anului, temperatura aerului fiind mai mare decat in iunie, iar gradul de instabilitate mai redus in majoritatea zonelor tarii, conform caracterizarii climatice a lunii iulie, publicate de Administratia Nationala de…

- Din punct de vedere termic, prognoza arata ca vremea mai calda decat in mod obisnuit de la inceputul intervalului va intra intr-un proces treptat de racire, in cea mai mare parte a regiunilor agricole. In intervalul de referinta, temperatura medie diurna a aerului se va situa intre 20 si 30 de grade…