Aniversări, 24 mai Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Mihalcea , f. fotbalist (n. 1976); Adrian Popescu , poet, prozator, eseist (n. 1947); Benone Sinulescu , interpret de muzica populara (n. 1937); Dan-Bogdan Hanu , scriitor (n. 1962); Daniel Cristescu , jucator de fotbal (n. 1987); Daniel Muresan , poet, pictor, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - filiala Cluj (n. 1942); Flavius Bad , jucator de fotbal (n. 1983); Florin Iaru , poet si publicist (n. 1954); Ioan Rus , inginer chimist, f. deputat de Cluj (n. 1959); Ion Stanciulescu , inginer, Director General al Institutului National…

- In cadrul sezonului Romania - Franța 2019, Festivalul Filmului Francez propune 12 zile de proiecții speciale in 13 orașe din țara, totul sub eticheta ”Paris, toujours...”. Maratonul incepe azi, la București. Una dintre secțiuni readuce in prim-plan trei nume care au stralucit in cinematografia Hexagonului:…

