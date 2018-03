Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului german va avea intrevederi cu presedintele polonez Andrzej Duda si cu premierul Mateusz Morawiecki, intalniri in care accentul va fi pus pe imbunatatirea relatiilor intre cele doua tari vecine. Michal Dworczyk, seful de cabinet al premierului polonez, a declarat pentru postul privat…

- Cancelarul german Angela Merkel se deplaseaza luni la Varsovia pentru o vizita in cursul careia va pleda pentru solidaritate intre tarile membre ale Uniunii Europene, pe fondul dezacordurilor cu Polonia legate de reforma sistemului sau judiciar si de politica europeana privind migratia, transmit…

- Franta, Regatul Unit si Germania au propus partenerilor lor europeni noi sanctiuni vizand Iranul in dosarele balistic si al implicarii Teheranului in Siria, cu obiectivul de a convinge Statele Unite sa pastreze acordul din 2015 cu privire la programul nuclear al Republicii islamice, potrivit unui…

- Primarul Ploiestiului Adrian Dobre a plecat la Strasbourg si Bruxelles pentru a discuta cu reprezentantii Comisiei Europene asupra posibilitatii de atragere de fonduri europene in mod direct, fara intermediari. De data aceasta noutatatea este reprezentata de faptul ca primarul va discuta direct…

- Comisarul european insarcinat cu Transporturile a pledat miercuri, in presa germana, in favoarea introducerii unor taxe rutiere urbane asupra vehiculelor diesel in Europa, in vederea evitarii introducerii unor interdictii de circulatie, considerate ”frustrante”, relateaza AFP. In contextul in care dezbaterea…

- Joi, Frans Timmermans s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, precum si cu premierul Viorica Dancila. Ulterior, a susținut o conferința de presa in cadrul careia oficialul european a spus ca institutia pe care o reprezinta este foarte bine informata,…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat vineri ca se opune demersurilor de transformare a Uniunii Europene într-un stat federal si a subliniat ca bugetul comunitar trebuie diminuat, în principal la nivelul alocarii fondurilor structurale, pledând pentru conditionarea accesului…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședinte al grupului S&D, a spus ca grupul PSD se va opune sancționarii unui alt stat atat timp cat Romania „este supusa dublului standard”, dand exemplu intrarea in Schengen . „A fost o decizie a delegației PSD. Atata vreme cat nu vom avea certitudinea ca…

- De aproximativ doua ore au loc discuții intre Tudorel Toader și delegația venita din Polonia condusa de un subsecretar de stat de la Ministerul Justiției polonez. Subiectele pe care cele doua parți le abordeaza se refera la cooperarea in justiție dintre cele doua state, discuția fiind foarte importanta…

- Hackeri rusi au reusit sa patrunda in reteaua de date a doua ministere germane, dezvaluie miercuri surse apropiate serviciilor de informatii citate de DPA. Potrivit DPA; atacul a fost comis de grupul rus de hackeri APT28 – cunoscut si sub numele de Fancy Bear sau Tsar Team, despre care multi experti…

- "Ne aflam in prezent intr-o situatie diferita decat inainte. Avem un dialog real cu Polonia, insa dialogul este folositor numai atunci cand aduce rezultate", a declarat Timmermans. In cadrul unei reuniuni a ministrilor afacerilor europene din UE, Frans Timmermans a subliniat ca pozitia…

- Czaputowicz a precizat ca documentul respectiv va contine detalii ale pozitiei guvernului de la Varsovia privind reforma sistemului judiciar polonez. ''Polonia este deschisa in legatura cu acest subiect. Dorim sa punem in aplicare reformele si am dori sa furnizam informatii despre ele Comisiei…

- Motiunea parlamentara, despre care ministrul olandez de Externe a confirmat ca nu va fi validata de Guvern, a dus la tensionarea relatiilor intre Haga si Ankara.Olanda va trimite un reprezentant al Guvernului la Erevan pe 24 aprilie, pentru comemorarea masacrelor comise de Imperiul Otoman…

- Justitia germana ar putea, maine, deschide calea interzicerii in circulatie a automobilelor diesel mai vechi si poluante, o decizie precum un cartof fierbinde, de care se tem politicienii si constructorii auto. In timp ce Comisia Europeana ameninta Berlinul cu sanctiuni pentru lipsa de actiune in fata…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. UE își extinde influența în baza ultimatumurilor: sau cu Europa, sau cu Rusia, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. "În ceea ce privește cerințele înaintate de Uniunea Europeana (fața de Serbia n.r.)…

- Eforturile Poloniei si ale Comisiei Europene pentru solutionarea disputei legate de statul de drept se indreapta in directia corecta, a estimat luni ministrul polonez pentru afaceri europene, Konrad Szymanski, citat de dpa. Comisia Europeana a anuntat la 20 decembrie lansarea procedurii de activare…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care merge vineri intr-o vizita la Berlin, a afirmat ca Polonia doreste dezvoltarea relatiilor comerciale cu Germania ''si cu alti parteneri din vestul Europei'', relateaza agentia PAP. Potrivit sursei, seful guvernului de la Varsovia a subliniat…

- Cu o poluare a aerului accentuata si convocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania a decis sa reactioneze. Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si incurajarea conducatorilor auto de a…

- Autoritațile din Germania au venit cu o propunere inedita pentru a putea reduce poluarea aerului. Transportul in comun ar putea deveni gratuit. Un proiect-pilot va fi implementat in cinci mari orașe. Autoritațile din Germania au venit cu o propunere inedita pentru a incerca sa remedieze problemele legate…

- Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu privire la acțiunile de informare și promovare ale produselor agricole puse in aplicare pe piața interna și in țarile terțe, care prevede lista temelor prioritare, bugetele aferente și acțiunile care pot fi puse in aplicare. Scopul…

- Un tribunal scotian a respins marti un demers juridic de a cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa se pronunte asupra posibilitatii ca Marea Britanie sa stopeze in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana daca doreste acest lucru, informeaza Reuters. Cazul a fost inaintat…

- Revista germana Der Spiegel vorbește despre posibilul succesor al Angelei Merkel. Sau mai bine zis, despre succesoarea cancelarei. La cea de-a 55-a aniversare a semnarii Tratatului de la Elysee, istoricul acord de prietenie postbelica dintre Germania și Franța, Angela Merkel a susținut un discurs privind…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Sistemul judiciar din Polonia este mai obiectiv si mai eficient dupa reforma, a estimat luni premierul polonez Mateusz Morawiecki, care s-a referit la lansarea, in decembrie anul trecut, a procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona de catre Comisia Europeana contra Varsoviei,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- ''Programul de schimbari profunde din tara noastra nu va fi incetinit, dimpotriva - nu poate exista vreo negociere despre ajungerea la un acord cu puteri care ani de zile au tratat Polonia ca pe averea lor personala'', a declarat Kaczynski pentru cotidianul Gazeta Polska Codziennie. In luna decembrie,…

- Comisia Europeana a anuntat astazi ca a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si aplicat in mod corespunzator Directiva pentru stocuri petroliere. Conform Directivei, statele membre trebuie sa asigure mentenanta si accesibilitatea…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.

- Scrisoarea reprezentanților Comisiei Europene privind iindependența sistemului judiciar din Romania reprezinta „un foc de avertisment” pentru instituțiile romanești, care ar putea avea soarta Poloniei, unde UE a declanșat Articolul 7. Un oficial european a declarat pentru EuObserver, sub…

- Comisia Europeana vrea ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, riscand amplificarea disputelor cu tari precum Polonia si Ungaria, informeaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax . Propunerile privind structurarea bugetului Uniunii Europene…

- Deputati germani si francezi participa luni la o serie de evenimente care marcheaza aniversarea tratatului istoric de prietenie intre cele doua tari vecine, intr-un context in care relatiile lor bilaterale sunt considerate cruciale pentru planurile de reforma ale Uniunii Europene, relateaza dpa.…

- Noile legi in vigoare referitoare la Curtea Suprema, la Consiliul National al Magistraturii si la tribunalele de drept comun au fost 'pregatite cu incalcarea regulilor fundamentale ale crearii legii', arata o declaratie adoptata de Adunarea generala a judecatorilor Curtii Supreme. Declaratia…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…

- Romanii plecati sa munceasca in tari din UE nu isi vor mai pierde dreptul de rezidenta in cazul in care raman fara loc de munca, a decis Curtea de Justitie a UE. Aceeasi va fi situatia si pentru romanii care sunt lucratori independenti. CJUE a luat aceasta decizie in cazul unui cetatean…

- Situatia din Polonia - fata de care Comisia Europeana (CE) a activat articolul 7 al Tratatului de la Lisabona - si cea din Romania sunt "total diferite", tara noastra participand la "un dialog constructiv cu Comisia Europeana", a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ministrul delegat pentru…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.Comisia…

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Comisia Europeana a propus un pas fara precedent. Si anume lansarea procedurii de activare a Articolului 7 al Tratatului de la Lisabona – de functionare al Uniunii Europene- la adresa Poloniei. “Cu inima grea am activat Articolul 7. Dar faptele nu ne dau de ales. Nu avem alta optiune. Nu e vorba doar…

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.''Executivul a ajuns astazi la concluzia ca exista un risc evident de incalcare grava a statului de drept…

- Comisia Europeana a decis miercuri sa lanseze procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile în care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot în Consiliu, în legatura cu temerile privind statul de drept în Polonia,…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene, potrivit agentiei poloneze de presa de stat PAP, scrie The Associated Press. Ministrul…

- Comisia Europeana ar putea sa declanseze miercuri, dupa luni de avertismente, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, relateaza AFP. Varsovia este convinsa ca Bruxellesul se va multumi sa…