Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a evocat sambata problema antisemitismului in tara sa, recunoscand ca "din pacate, exista mult antisemitism in Germania", in mesajul sau video adresat saptamanal natiunii, informeaza dpa. "Nicio institutie evreiasca nu poate exista aici fara a fi pazita si avem forme…

- Cancelarul german Angela Merkel, care intreprinde o vizita in Algeria, a afirmat luni ca Berlinul si Algerul doresc sa gaseasca modalitati de intensificare a repatrierii algerienilor care traiesc ilegal in Germania, relateaza Reuters. De cand aproximativ un milion de solicitanti de azil…

- Cancelarul german Angela Merkel a reiterat obiectivul guvernului sau de a construi circa 1,5 milioane de locuinte noi in urmatorii trei ani, transmite dpa. "Avem nevoie urgent de mai multe locuinte in Germania", a declarat Merkel, intr-un mesaj video difuzat online sambata. …

- Riscurile migratiei ilegale spre Europa ar trebuie explicate mai clar locuitorilor tarilor africane care se gandesc la plecare, a declarat vineri, la Abuja, cancelarul german Angela Merkel, in incheierea unui turneu in vestul Africii, potrivit dpa. "Multe din lucrurile care se spun despre Europa si…

- Vladimir Putin este asteptat astazi in Germania. Liderul de la Kremlin se va intalni cu cancelarul Angela Merkel, la ora 19:00, ora Moldovei, in Castelul Meseberg, o resedinta a Guvernului german situata la 70 de kilometri de Berlin.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel la Turcia sa asigure independenta bancii sale centrale, scrie Reuters. „Nimeni nu are interesul ca situatia economica sa se destabilizeze in Turcia. Dar trebuie facut tot ce este posibil pentru a se asigura independenta bancii centrale”, a declarat Merkel…

- Cancelarul german Angela Merkel va primi un nou avion oficial in septembrie, pentru a mai reduce presiunea asupra flotei de aeronave pentru oficiali a Berlinului, ca urmare a nevoilor de calatorie ale ei si ale membrilor guvernului, relateaza dpa. Avionul Airbus A321 la mana a doua, care…

- Secretarul General al Aliantei Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, a facut un apel catre Germania. El a cerut nemtilor sa majoreze cheltuielile in domeniul apararii, dupa ce presedintele american Donald Trump a reluat criticile la adresa unora dintre aliatii NATO din Europa. Int-un interviu…