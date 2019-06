Angajatul ideal este angajatul echilibrat emotional! Coaching, cu Manuela Balaban Oricat ne-am dori sa separam viata personala de cea profesionala acest lucru este imposibil datorita faptului ca inainte de a fi manager, angajat, sot/sotie sau tata/mama suntem OAMENI! Sunt situatii in viata atat de stresante ori dureroase pe care le poti depasi mult mai repede cu ajutorul unui specialist, asadar colaborarea cu un coach aduce valoare angajatilor si implicit companiei!



In practica mea de coaching am constatat ca acele comportamente defectuoase de la birou se bazeaza pe niste convingeri dobandite inca din copilarie sau din experientele traite si percepute intr-un mod… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

