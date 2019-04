Angajații companiei ASML au furat secrete comerciale, producând daune de sute de milioane de euro Angajați chinezi ai firmei ASML, un producator care activeaza în industria semiconductorilor, au furat secrete comerciale, producând daune de sute de milioane de euro, scrie Reuters, citând ziarul financiar olandez Financieele Dagblad.



Publicația Financieele Dagblad a condus propria investigație prin care a dezvaluit faptul ca angajați chinezi aflați pe poziții importante au furat tehnologie din departamentul de cercetare și de dezvoltare. Informațiile au ajuns în posesia guvernului chinez.



ASML nu a descoperit destule dovezi legate de implicarea guvernului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societe Generale intentioneaza sa concedieze aproximativ 600 de angajati de la divizia sa de investitii bancare din Paris si alte cateva sute de la subsidiarele din Londra si New York, au declarat, pentru Reuters, surse din grupul bancar francez potrivit Agerpres. In urma cu doua luni, directorul…

- Casa Alba a declarat vineri la Washington, dupa trei zile de negocieri comerciale cu oficialii chinezi, ca negocierile "au facut progrese în numeroase chestiuni-cheie", dar "au mai ramas lucruri semnificative de facut", relateaza Reuters citat de Mediafax.Secretarul de…

- Facebook a anuntat joi ca a remediat o deficienta care expunea in format text parolele a milioane de utilizatori, in sistemele interne ale companiei, astfel incat acestea puteau fi citite de catre angajati, transmite Reuters preluat de news.roOficialii Facebook au recunoscut ca au stocat pe…

- Facebook a anuntat joi ca a remediat o deficienta care expunea in format text parolele a milioane de utilizatori, in sistemele interne ale companiei, astfel incat acestea puteau fi citite de catre angajati, transmite agenția Reuters, citata de News.ro.

- Compania ruseasca de petrol Rosneft a facut investiții majore in companii mixte din Venezuela, deși anticipa perderi de milioane de dolari, arata documentele. Motivul pentru care a continuat investițiaa fost intenția Kremlinului de a-și sprijini aliatul din America de Sud, relateaza Reuters potrivit…

- ​Compania ruseasca de petrol Rosneft a facut investiții majore în companii mixte din Venezuela, deși anticipa pierderi de milioane de dolari, arata documentele. Motivul pentru care a continuat investiția a fost intenția Kremlinului de a-și sprijini aliatul din America de Sud, relateaza Reuters,…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- Carey, una dintre cele mai bine platite cantarete din lume cu 200 de milioane de discuri vandute si cu melodii celebre precum "We Belong Together", solicita daune de cel putin 3 milioane de dolari de la Lianna Azarian. Ea a cerut si un rodin de restrictie care sa o impiedice pe fosta asistenta sa…