O femeie de 30 de ani a fost ucisa, in aceasta-dupa amiaza, in zona depoului de locomotive din Timișoara. Conform primelor informații, victima statea pe banca in fața blocului in care avea o garsoniera, alaturi de o vecina, cand a fost injunghiata de fostul concubin. Babatul, in varsta de 34 de ani, a lovit-o de mai multe ori cu un cuțit și a fugit dupa comiterea crimei, fiind cautat de polițiști. Vecina sa, martora la toata scena, a cerut ajutor, dar echipajul SMURD, desi a sosit in timp foarte scurt, nu a mai putut sa ajute victima, care a decedat din cauza ranilor. Femeia a murit, dupa ce a…