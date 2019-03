Stiri pe aceeasi tema

- Iata 50 de mesaje urari de Ziua Mamei, pe care le poti trimite rapid, prin SMS, Facebook sau e-mail. Alege-l pe cel mai potrivit pentru tine din lista de mai jos. Aici ai 30 de urari si felicitari de Ziua Femeii! Felicitari de 8 martie pentru mame O mama atat de minunata ca tine…

- Ariana Grande a facut declarații emoționante pe rețeaua de socializare Instagram, susținand ca fanii și muzica i-au salvat viața, dupa un an dificil in care s-a confruntat cu dezamagiri in dragoste, dar și cu moartea. Vedeta pop a trecut prin momente extrem de grele, incepand cu decesul fostului ei…

- Este vestea trista a zilei! Artistul Adrian Berinde s-a stins din viata la varsta de 60 de ani, dupa ce s-a luptat cativa ani cu o boala grea. Adrian Berinde a lasat in sufletele tuturor celor care l-au apreciat un gol imens. Nimanui nu ii vine sa creada ca s-a stins din viata. Vestea a picat ca un…

- Cezar Ouatu a facut o urare de suflet pentru cea care i-a dat viața. Mesajul artistului este unul induioșator. Zi speciala pentru Cezar Ouatu. Artistul iși aniverseaza mama. Cu aceasta ocazie, acesta i-a facut urari publice celei care i-a dat viața. Mesajul lui Cezar Ouatu pentru mama sa este unul…

- Ionel Siposavea doar 31 de ani și de mai mult timp se lupta cu o boala crunta. Parinții cantarețului de muzica populara a facut anunțul trist, iar toți cei care l-au cunoscut sunt in stare de șoc. Tanarul era și directorul unui ansamblu cunoscut. ”Cuvintele nu pot inlocui suferința. Durerea ne sfașie…

- Interpreta de muzica populara Silvana Riciu a transmis, pe rețelele de socializare, in ultimele zile, numeroase mesaje de suflet. In textele pe care le-a scris in mediul online, cantareața de muzica Silvana Riciu vorbește despre viața, despre suferința, despre bunatate și despre iertare. „In viața,…

- Lumea muzicii populare este in doliu dupa ce o cantareata iubita de foarte multi romani a incetat din viata. Este vorba despre Elena Ionescu Cojocaru, care a incetat din viata in cursul zilei de duminica, la varsta de 68 de ani. Mai multe complicatii cardiace au dus la decesul artistei. VEZI:Oferta…