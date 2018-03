Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator ar fi fost gasit mort in baie. Cauzele decesului nu sunt clare in acest moment, insa mai multe echipaje ale poliției Ilfov se afla la locuința acestuia. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel…

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- Reacția actorului Eddie Redmayne, dupa ce a aflat ca Stephen Hawking a murit. Actorul Eddie Redmayne, care l-a interpretat pe Stephen Hawking in filmul ”The Theory of Everything”, și-a exprimat regretul pentru moartea fizicianului Stephen Hawking, afirmand ca lumea a pierdut o mintea sclipitoare. „Am…

- Eddie Redmayne, actorul britanic care l-a interpretat pe Stephen Hawking in „The Theory of Everything”, și-a exprimat regretul pentru trecerea in neființa a fizicianului Stephen Hawking. Acesta a declarat ca lumea a pierdut o minte sclipitoare.

- Gala Premiilor Muzicale Radio Romania, aflata la cea de-a XVI-a editie, va avea loc pe 16 aprilie, de la ora 19.00, la Sala Radio, iar spectacolul va fi transmis in direct de Radio Romania Actualitati si Radio Romania International, scrie NEWS.RO.Citeste si: Basescu da SEMNALUL: 'E timpul…

- Judecatoria Ploiesti a condamnat compania OMV Petrom S.A la pedeapsa unei amenzi penale in cuantum de 380.000 lei si la plata unor despagubiri de 135.000 de euro in cazul mortii unui copil intoxicat in apropierea unei sonde de petrol din localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani. Decizia instantei…

- Tanarul, in varsta de 23 de ani, care a intrat cu autoturismul intr-un cap de pod la Draguțești, luni dimineața, a decedat. In ciuda manevrelor de resuscitare, medicii de la Spitalul Județean de Urgența Tg-Jiu nu i-au mai putut salva viața. Articolul VIDEO. Șoferul implicat in accidentul de la Draguțești…

- Un barbat in varsta de 50 ani si a pierdut viata, duminica dupa amiaza, intr un accident produs pe DN 17, la iesirea din municipiul Bistrita spre comuna Livezile, iar alte cinci persoane au fost ranite, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Moment emotionant in platoul emisiunii "Star Matinal de Weekend". La ultima editie in care Raru s-a mai aflat la carma emisiunii, prezentatorul anuntandu-si despartirea zilele trecute, colegii i-au pregatit o surpriza colosala simpaticului prezentator.

- Conducatorul auto, de 21 de ani, implicat in accidentul mortal de ieri seara de pe Soseaua Mangaliei a fost retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore.Acesta va fi introdus in C.R.A.P. al I.P.J. Constanta. ...

- Sylvester Stallone a reacționat la știrea falsa care a circulat luni pe internet potrivit careia ar fi murit. Vedeta din Rocky și Rambo nu a parut deloc nervos de vestea care i-a zguduit familia dar și fanii și a postat un video in care apar și fiicele lui. "E minunat sa te intorci din morți",…

- Celebrul actor Sylvester Stallone a facut precizari, dupa ce in media s-a anunțat ca a murit. A spus-o la un moment dat cu mult amuzament, exact pe profilul lui din multe filme cunoscute. Sylvester Stallone a postat pe retelele de socializare reactia sa, dupa ce s-a spus ca a murit. Acesta a notat faptul…

- Tehnici inovatoare de tratament Tehnici inovatoare de tratament si modalitati de recuperare a sanatatii in editia din 13 februarie(00:05-02:00) a Serviciului de noapte. Invitat: doctor Ștefan Tiron – specialist in ortopedie, traumatologie si ozonoterapie. In…

- David Onica este un tanar de numai 22 de ani care a murit pe patul de spital dupa ce, in urma cu doar cateva saptamani, a suferit un teribil accident. In luna ianuarie, David Onica a suferit un accident cumplit pe DN2B, in localitatea Baldovinești. Atunci, cinci tineri au ajuns la Spitalul Județean…

- Un pensionar de 63 de ani, din Petrosani, a murit dupa ce a cazut in cap intr-un parau din centrul localitații. Omul statea pe o banca din parcul pensionarilor si si-a scapat telefonul din mana. S-a ridicat in picioare sa-l caute, dar s-a dezechilibrat si a cazut peste spatarul bancii direct…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Cu referire la emisiunea difuzata de postul de televiziune Antena 3, in cursul serii de 11 februarie 2018, in care au fost prezentate o serie de inregistrari audio, ce redau presupuse discutii purtate de procurorul sef al Serviciului Teritorial Ploiesti Onea Lucian cu inculpatul Cosma Vlad, Biroul de…

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Acțiunile unei procuroare DNA au revoltat-o la culme pe Ingrid Mocanu. Din spusele fostei șefe ANRP reiese faptul ca aceasta este un om de baza și chiar ocupa o funcție de conducere, insa, cu toate acestea, modul in care iși exercita funcția este unul ilegal.

- Ministrul Sanatatii a inceput sa planga in platoul televiziunii Romania TV cand pe langa detalii din domeniul sanatatii, discutia s a indreptat care fiica sa de doar un an si sase luni de care ii este foarte dor. Fetita mea are un an si 6 luni. Am devenit mama cand avea o luna si o zi. Fetita mea cand…

- Cel putin zece persoane au murit pana acum din cauza gripei Cel putin zece persoane au murit pâna acum din cauza gripei. Potrivit ultimului raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, pâna la sfârsitul saptamânii trecute,…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, le da mari batai de cap garzilor sale de corp. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini exclusive si chiar amuzante cu Excelenta Sa Hans Klemm si sotia acestuia, Mari Kano, plimbandu-se singuri, in voie, in Herastrau si pe langa Herastrau, spre disperarea…

- Primul a fost promovat in cadrul Statului Major General, si se va ocupa de instructia militarilor la nivel national. La eveniment au participat si fostul comandant al unitatii iesene, foarte respectat in randurile soldatilor, generalul de brigada Nicolae Tonu, care conduce in prezent Divizia 4 Infanterie…

- Mereu cu zambetul pe buze si pus pe glume, Florin Ristei nu pierde nicio ocazie sa-si provoace colega de platou. Insa,m astazi, nu este vorba de Diana. Artistul i-a lansat o invitatie unuia dintre cei mai tari cantareti.

- Marea familie de la Radio Romania a pierdut un om si un jurnalist: Dragos Bucurenciu. “A plecat fulgerator dintre noi Dragos Bucurenciu, colegul nostru de la stiri. Avea 53 de ani”, au anuntat, sambata, colegii sai de la Radio Romania Actualitati. Fara sa dea detalii despre circumstantele care au facut…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a reacționat prompt la vestea ca senatorul UDMR Verestoy Attila a murit.„Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR…

- Studiu INS: Agricultura romaneasca se confrunta cu fragmentarea terenurilor Agricultura româneasca înca se confrunta cu fragmentarea terenurilor, fapt ce îi împiedica pe fermieri sa îsi valorifice în mod eficient productia, arata un studiu dat publicitatii astazi…

- O femeie in varsta de 70 de ani din comuna doljeeana Cetate a murit dupa ce a fost plimbata intre doua spital. Ioana Victoria Grasoi a ajuns la unitatea spitaliceasca din Calafat pe data de 9 ianuarie, iar medicul de garada a trimis-o cu o ambulanta la Craiova. Cadrele medicale le-a spus rudelor a doua…

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Ea a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a dat, pentru Libertatea, cateva detalii despre…

- Sorin Raducanu, fostul jucator al lui Dinamo in doua perioade diferite, face o serie de acuzații extrem de dure și spune ca a participat la blaturi pe vremea cand imbraca tricoul alb-roșu. "Dinamo mai aranja meciuri inainte, dar sa nu uitam ca și CSA Steaua facea asta. Eu am participat la foarte multe…

- Un tanar de 19 ani din Borsa implicat intr-un accident rutier a decedat dupa o luna si jumatate de la producerea tragediei. Medicii nu l-au mai putut salva cu toate eforturile depuse. Evenimentul nefericit s-a produs pe drumul national 19 in data de 25 noiembrie 2017. Borseanul de 19 ani ar fi pierdut…

- Dee Dee, una dintre cele mai controversate concurente de la “Insula Iubirii”, e de nerecunoscut! Tanara și-a schimbat radical look-ul dupa participarea la emisiune. Vezi cum arata acum! Dupa ce a șocat o țara intreaga cu comportamentul și cu limbajul ei de la TV, Dee Dee – Diana Alprin pe numele ei…

- Rudele unei femei de 39 de ani care a murit la Spitalul Judetean Sibiu spun ca femeia a mers la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului dupa ce s-a simtit foarte rau, dar ca a fost tinuta pe hol fara sa o consulte cineva,iar din aceasta cauza a mers la Spitalul Militar, unde, de asemenea, ar fi fost…

- Conducatorul auto care a provocat un accident rutier pe raza localitatii Satuc, in urma caruia o fetita de 11 ani a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, a declarat, pentru AGERPRES, agentul sef Laura Minea de la Biroul de presa al…

- Cel mai calm prezentator de televiziune lucreaza la un post din Marea Britanie. In timpul programului de stiri in direct s-a declansat alarma de incendiu, dar jurnalistul a anuntat fara panica telespectatorii despre ceea ce se intampla si chiar si-a luat la revedere de la acestia.

- Explozie la o ferma de porci din satul Roșcani, Anenii Noi. Un barbat de 41 de ani a murit pe loc dupa ce a detonat un proiectil de origine necunoscuta.Victima era impreuna cu tanar de 19 ani, care a fost transportat aseara in stare grava la Spitalul raional.

- Gabriel Liiceanu arata intr-un text publicat pe contributors.ro ca la TVR exista o emisiune unde „Ionuț Costache” are un „proiect TV compact cu crema infractorilor”. Acesta se refera la emisiunea „Romania 9”, realizata de catre jurnalistul Ionuț Cristache.Darren Cahill, atac devastator la…

- O jurnalista din Alba a primit, miercuri, titlul de ”#EROINAZILEI” la o emisiune a postului de televiziune Antena 3, pentru ca promoveaza obiective și lucruri frumoase din județ. Andreea Bogdan, originara din Sibiu, lucreaza pentru site-ul județean ab.ro și la Radio Romania Actualitați. In trecut, ea…

- O știre cumplita a invaluit mediul online in aceasta dimineața. Conform informației care, din fericire, nu era adevarata, actorul Marian Ralea, celebrul magician din Abracadabra, ar fi murit astazi. Informația a fost contestata imediat de Marian Ralea, care a fost, la randul lui, surprins sa afle ca…

- Dupa ce si-a anuntat retragerea din activitate la varsta de 35 de ani, brazilianul Kaka, ultimul castigator al balonului de aur inaintea hegemoniei lui Messi si Ronaldo, a primit un mesaj pe twitter din partea marelui Pele. ”O sa-mi fie dor sa te vad cu mingea la picior, ai fost un magician.…

- Actorul a fost surprins ca toata lumea a inceput sa-l sune sa verifice daca a murit sau nu. Iata reactia sa la valul de stiri false. PRO TV este postul de televiziune care a anunțat, in premiera, ca Marian Ralea a murit. Actorul a intrat in direct la postul de televiziune care i-a anunțat moartea, in…

- Seful SRI Prahova a fost implicat intr un accident rutier mortal, pe DN1, in localitatea Tancabesti, judetul Ilfov. Surse judiciare au dezvaluit, in exclusivitate pentru "Evenimentul zilei", ca autoturismul condus de ofiterul SRI a lovit o femeie care traversa soseaua. In urma impactului, victima a…