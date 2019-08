Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Caramitru susține ca documentarul realizat de Netflix ”The Family”, in care este vorba și despre Romania, are potențialul de a distruge PNL și de a pulveriza candidatura lui Klaus Iohannis.Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA in timpul discuțiilor cu protestatarii din Iași - Parteneriat…

- Andrei Caramitru a scris pe pagina sa de Facebook ca un documentar Netflix prezinta rețelele de ultraconservatori extremiști din SUA, legaturile lor cu Rusia și implicarea lor in Romania. Potrivit lui Caramitru, informațiile prezentate in documentar 'distrug atat PNL, cat și candidatura lui Iohannis'.…

- "Am urmarit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL, for care de doi ani incoace nu se mai intruneste decat pentru presedinte. Echidistanta si neutralitate, ce sa zic. Nu am ce comenta despre ce a spus dl.presedinte, poate pentru ca nu a spus mai nimic. As comenta…

- „Știu ca multa lume e suparata ca USR/PLUS o sa aiba un candidat, pe Dan Barna, la Prezidentiale. Argumentul lor este ca “spargem votul” opozitiei și ca astfel favorizam PSD. E o minciuna, este profund neadevarat. O sa incerc sa le explic logic și rațional situația. 1) Vor fi…

- "Campania lui Iohannis pentru prezidențiale. Are 2 optiuni: - A) merge 3 luni prin țara. Fara PNL-isti compromiși in jurul lui. 3 intalniri pe zi cu cetațenii. 5 interviuri deschise la tv pe saptamana, sa raspunda si sa explice ce a facut sau nu a facut in ultimii 5 ani. Sa prezinte planul…

- Ramona Ioana Bruynseels, fost consilier de stat, și-a lansat oficial duminica, în fața a 1.000 de oameni, candidatura la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Bruynseels candideaza din partea Partidului Umanist."Pentru fiica unor oameni simpli din Cluj, aceasta fraza <<Sunt…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat pe pagina de Facebook ca a fost invitata in Romania de catre președintele Klaus Iohannis. Redam integral mesajul scris de Maia Sandu pe Facebook: Astazi am avut o convorbire telefonica cu Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. I-am mulțumit Președintelui…

- Liviu Dragnea a declarat, intrebat daca s-a hotarat sa candideze la prezidențialele din toamna, ca PSD se va pronunța pe acest subiect duminica seara, dupa alegerile europarlamentare. „Dupa alegeri. Chiar duminica seara o sa anunțam”, a afirmat Liviu Dragnea, marți, la Adevarul Live. La scurt timp…