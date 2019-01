Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea a fost in Romania doar pe perioada sarbatorilor de iarna, apoi s-a intors la Istanbul pentru filmarile emisiunii "Puterea Dragostei". Totuși, ea nu s-a intors cu mainile goale in Turcia. Prezentatoarea TV a petrecut alaturi de familie și s-a delectat cu preparate tradiționale de sarbatori.…

- Luptatorul de MMA Cristi Mitrea este topit de dorul baiețelului pe care il are cu prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea. Acesta s-a bucurat nespus ca și-a vazut fiul in weekend. Cristi Mitrea iși iubește nespus de mult fiul, David, pe care il are din povestea de dragoste pe care a trait-o cu…

- Andreea Mantea si David s-au intors in Romania, dupa ce au petrecut o perioada in Turcia, acolo unde cei doi s-au mutat pentru noua evisiune a vedetei. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare un filmuleț, in care le arata fanilor cat de mult se bucura baiețelul ei de zapada. Baiețelul Andreei…

- Andreea Mantea xi Davis s-au intors in Romania, iar bucuria a fost una pe deplin. Cei doi s-au mutat in Turcia pentru o perioadE de timp pentru cE Andreea Mantea este implicatE intr-un proiect tv care se filmeazE acolo, astfel cE revenirea in tarE a fost cum nu se poate mai frumoasE.

- Andreea Mantea trece prin momente dificile in Turcia din cauza filui ei, caruia ii este foarte dor sa se intoarca acasa, in Romania. Cei doi s-au mutat la Istanbul pentru filmarile emisiunii „Puterea dragostei” de la KanalD. David, baietelul Andreei Mantea, sufera ca nu mai e cu bunica, le duce dorul…

- Andreea Mantea trece prin momente dificile in Turcia din cauza filui ei, caruia ii este foarte dor sa se intoarca acasa, in Romania. Cei doi s-au mutat la Istanbul pentru filmarile emisiunii „Puterea dragostei” de la KanalD. David, baietelul Andreei Mantea, sufera ca nu mai e cu bunica, le duce dorul…

- Multi turisti care vin acasa de sarbatori fac drumul si pentru a face vizite la stomatolog. Este cunoscut faptul ca preturile sunt mult mai mici decat in tarile UE, iar cei mai multi prefera implanturi dentare sau fatete puse in Romania.

- Andreea Mantea va sta la Istanbul cat se va transmite "Puterea dragostei" la Kanal D. Vedeta și-a negociat noul contract in așa fel incat sa poata pleca nu doar cu fiul ei, David, cum era firesc, ci și cu bona, absolut necesara in orele cand ea filmeaza, trustul acoperind toate cheltuielile de cazare…