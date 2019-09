Stiri pe aceeasi tema

- Inca de acum cațiva ani, mai ales in momentul in care tu ai inceput sa vii in Romania și sa stai aici perioade lungi de timp, au aparut zvonurile divorțului... Care este adevarul? Citeste si Andreea Mantea a cedat la Istanbul. "Nu mai suport, nu mai pot, nu-mi convine!" Așa este, au…

- Andreea Antonescu s-a separat de soțul sau, Traian Spak. Artista a facut primele declarații despre divorț in exclusivitatea pentru revista Viva. Cantareața Andreea Antonescu a avut o relație de foarte mulți cu Traian Spak, cel care ii este soț și care locuiește in America. Din casnicia Andreei Antonescu…

- Annes și partenerul sau de viața, Dan Anghel, iși fac planuri de casatorie. Dupa o relație de aproape 20 de ani, cei doi au decis ca este momentul sa o oficializeze. Annes, in varsta de 42 de ani, nu s-a gandit la casatorie pana acum: „Ne-am cunoscut in timpul unui turneu susținut de Doru Octavian Dumitru.…

- Trupa Andre se reuneste dupa 18 ani! Andreea Balan si Andreea Antonescu au format una dintre cele mai de succes trupe romanesti ale tuturor timpurilor insa, in urma cu 18 ani, cele doua artiste au hotarat sa o ia pe drumuri diferite. Au ramas prietene, Andreea Balan ajungand chiar sa o naseasca pe micuta…

- Catalin Maruța și Andra formeaza unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri din lumea mondena autohtona. Cei doi s-au cunoscut in 2005, iar in 2008 s-au casatorit, devenind intre timp parinții unui baiețel pe nume David, in varsta de 8 ani, și ai unei fetițe, Eva Maria Ioana, de 4 ani. Catalin…

- Andreea Antonescu și soțul sau, Traian Spak, sunt casatoriți din 2011 și au impreuna o fetița, pe nume Sienna, in varsta de 8 ani. In ultima perioada au tot aparut zvonuri despre divorț, insa daca pana acum au fost infirmate de artista , de aceasta data situația s-a schimbat. Andreea Antonescu și Traian…

- Andreea Balan a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare impreuna cu fiica ei cea mare. Artista a trecut recent prin cea mai mare cumpana, cand a fost la un pas de moarte dupa operația de cezariana. „Prea repede trece timpul și vedem acest lucru pe…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, si-a exprimat duminica sprijinul fata de solutia a doua state in rezolvarea conflictului dintre Israel si palestinieni, in timp ce comunitatea internationala asteapta publicarea planului american de pace pentru Orientul Mijlociu, relateaza agentia DPA, potrivit…