- Coletele care depasesc 31,5 kilograme nu vor mai fi considerate trimiteri postale, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, in timp ce livrarea preparatelor alimentare pregatite in vederea consumului imediat, inclusiv a bauturilor care insotesc aceste preparate, nu vor mai intra in categoria serviciilor…

- ANCOM anunța noi reglementari pe piața serviciilor poștale, introduse la inceputul lunii, care privesc modul in care companiile comunica cu autoritațile și stabilesc noi sancțiuni, informeaza autoritatea, potrivit Mediafax.Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2019 adoptate la inceputul acestei…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va putea desemna unul sau mai multi furnizori care sa presteze serviciile incluse in sfera serviciului universal in domeniul serviciilor postale, dupa ce solicita acest lucru printr-o cerere transmisa arbitrului telecom,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sfatuieste utilizatorii sa verifice conditiile de utilizare a serviciilor de telefonie si date mobile in roaming, dar si setar...

- Tariful maxim pentru apelurile nationale pe mobil ar putea scadea cu aproape 10%, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, de la 0,84 eurocenti/minut la 0,76 eurocenti/minut, se prevede intr-un proiect al Autoritații Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). "Conform legislaţiei…