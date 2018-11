Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 va continua, in pofida schimbarilor recente de la nivelul Departamentului de Justitie, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, transmite dpa. ''Este vorba de continuitate,…

- Jeff Sessions, secretarul american al Justitiei si procuror general, si-a prezentat miercuri demisia, la solicitarea expresa a presedintelui Donald Trump, potrivit CNN. Ministrul american al Justitiei a demisionat din inalta functie de Procuror General al SUA. Intr-un mesaj pe Twitter, presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat miercuri ca Senatul SUA, care va fi controlat in continuare de Partidul Republican, va investiga politicieni democrati in cazul in care Camera Reprezentantilor va lansa anchete impotriva lui.Partidul Democrat din SUA, care a obtinut majoritatea in…

- S-au aflat primele rezultate ale scrutinului de dincolo de Ocean, primul de dupa instalarea lui Donald Trump la Casa Alba. Republicanii ar urma sa isi pastreze controlul in Senat, dar partidul lui Trump ar pierde majoritatea in Camera inferioara a Congresului – Camera Reprezentantilor, in fata democratilor,…

- Democratii au obtinut marti seara o victorie pretioasa in alegerile de la jumatate de mandat, preluand controlul partial asupra Congresului, insa ”valul” anti-Trump anuntat o vreme nu a avut loc, relateaza AFP.Citește și: Democratii preiau, dupa opt ani, controlul in Camera Reprezentantilor…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- Presedintele american Donald Trump priveste deja spre scrutinul prezidential din 2020, prin discursurile pasionale in fata unor multimi surescitate si prin atacurile asupra unor potentiali adversari, in campania pentru alegerile de la mijloc de mandat din SUA, comenteaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu…

- In mod evident, in defensiva, Trump a avertizat ca pietele ''se vor prabusi" daca el ar fi demis. "Toata lumea vede ce se intampla la Ministerul Justitiei. Pun acum intotdeauna cuvantul 'dreptate' intre ghilimele'', a spus presedintele american pentru canalul Fox News. Trump ii reproseaza…