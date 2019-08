Anchetă Caracal. Alexandru Cumpănașu la STS: Șansele Alexandrei erau foarte mari să supraviețuiască Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu a fost astazi la Serviciul de Telecomunicații Speciale unde a primit mai multe raspunsuri cu privire la apelul tinerei la 112. ”Am lamurit ce era de lamurit, nu inseamna ca sunt pe deplin lamurit pentru ca sunt și alte instituții la care voi merge și trebuie sa aflu pana la capat ce s-a intamplat. M-am lamurit cu privire la șansa de supraviețuire a Alexandrei daca acest sistem de Trans Mobile Location ar fi existat și daca ar fi fost operaționalizat. Șansele ei ar fi fost foarte mari sa supraviețuiasca astazi pentru ca raza de localizare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

