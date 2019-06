ANAR: Aproximativ 2.400 de tone de alge, colectate de pe litoralul românesc 'Avand in vedere faptul ca operatorii economici care au inchiriat sectoarele de plaje se vor confrunta pentru prima data, in acest an, cu un flux mare de turisti, inspectorii bazinali de apa trebuie sa verifice daca sunt respectate prevederile legale si cele contractuale. ABA Dobrogea - Litoral a adunat, in perioada 20 mai - 13 iunie, de la linia tarmului, de pe intreg litoralul turistic romanesc circa 2.400 de tone de alge. Pana in prezent, in acest sezon estival, fenomenul de inflorire algala a inregistrat valori crescute in sudul Litoralului, fiind vorba despre statiunile 2 Mai, Olimp,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, tot mai multi investitori in turism aleg sudul litoralului pentru a construi, cumpara si reabilita hoteluri din aceasta zona, astfel ca imaginea statiunilor cuprinse intre Eforie si Mangalia se schimba de la an la an.

- In ultimii ani, tot mai multi investitori in turism aleg sudul litoralului pentru a construi, cumpara si reabilita hoteluri din aceasta zona, astfel ca imaginea statiunilor cuprinse intre Eforie si Mangalia se schimba de la an la an.

- Primariile Constanta, Navodari, Eforie, Tuzla, Costinesti, 23 August, Mangalia anunta intentia privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal "Amenajare plaja Navodari, Eforie Nord, Cordon Eforie Nord Eforie Sud, Eforie Sud, Tuzla, Costinesti, 23 August, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn,…

- Operatiunea fara precedent, care a mobilizat peste 300 de politisti, jandarmi, luptatori din trupele speciale, a continuat. Noi si noi colete au fost localizate in Constanța, Agigea, Costinesti si Mamaia. De la inceputul operatiunii s-au strans in jur de 130 de kilograme. In timp ce politistii patruleaza…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca pe litoralul Marii Negre se desfasoara in continuare operatiunea de cautare a pachetelor susceptibile a contine droguri. Astfel, in zilele de 5 si 6 aprilie, pe litoral autoritatile au depistat si ridicat 131 de kilograme…

- Pachete cu droguri au fost gasite, duminica, in a doua zi a operatiunii de amploare desfașurata de Poliția Romana, DIICOT și Jandarmerie, pe plajele din Eforie, Olimp, 23 August, Costinești și Constanța. Unele pachete au fost ascunse in veste de salvare, potrivit mediafax.Dupa ce in cursul…

- Pachetele sunt cautate de polițiști cu caini de urma pe...apa! Pachete cu droguri au fost gasite, duminica, in a doua zi a operatiunii de amploare desfasurata de Politia Romana, DIICOT si Jandarmerie, pe plajele din Eforie, Olimp, 23 August, Costinesti si Constanta. Unele pachete erau ascunse in veste…