ANAF te somează, dar are calculatoarele CĂZUTE! Site-ul Fiscului este inaccesibil de aproape o saptamana. Marți, pe prima pagina a site-ului era afisat un mesaj care arata ca se fac lucrari de mentenanta. Aceasta este informația oficiala. In realitate nu este vorba de mentenanța ci de defecțiune. Doar așa se explica faptul ca ANAF nu a dat niciun comunicat de presa in care sa anunțe aceste operații de mentenanța. Cu toate acestea, se mentioneaza faptul ca procesele de depunere și prelucrare a declarațiilor fiscale se deruleaza in parametri normali. Recent, institutia a anuntat, printr-un comunicat, ca sunt inlocuite o serie de echipamente uzate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

