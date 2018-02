Stiri pe aceeasi tema

- Mașini confiscate de ANAF, scoase la licitație in luna februarie. ANAF vinde autoturisme precum Opel, Peugeot sau Renault la prețuri de pornire care incep de la 1.000 de lei. ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.210 locuri de munca, în data de 8 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Cat a colectat Fiscul pentru chiriile din Cluj. Au fost declarate si sume de 10 lei Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au colectat pe parcursul anului 2017 peste 365 de milioane de lei din taxele și impozitele aferente contractelor de inchiriere. Cei mai multi bani…

- In 2017 au fost livrati pe piata 75.000 de metri patrati de spatii comerciale moderne, cu doua mall-uri noi in Ramnicu Valcea si Bistrita si doua extensii in Bucuresti si Galati, iar 2018 anul acesta va fi similar din acest punct de vedere, cu doua mall-uri la Satu Mare si Tirgu Mures, o extensie…

- Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații pentru râuri din 15 județe din nordul, vestul și sudul țarii, valabila din aceasta dimineața pâna duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe râurile din bazine hidrografice din județele Maramureș,…

- Reșita este orasul din Romania in care se traieste cel mai rau, conform unei cercetari de piața, iar cartierul Titan, din București, este considerat cel mai avantajos din ounctul de vedere al costului vietii. Un studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research releva ca orasele…

- Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, sunt orașele cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii, potrivitunui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La polul opus, Brasov a fost desemnat…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 22.618 locuri de munca, în data de 29 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Scoala Gimnaziala „Take Ionescu” din Ramnicu Valcea va organiza in data 27 ianuarie 2018, a XXI-a ediție a Concursului Național Interdisciplinar „La Școala cu Ceas”, disciplinele geografie si istorie, pentru elevi claselor gimnaziale, sub egida MEN și IȘJ Valcea. Din partea MEN va fi prezenta doamna…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada sambata seara in mai multe orase din tara, pentru a protesta impotriva modificarii legilor justitiei in Parlament, precum si impotriva PSD, la Cluj-Napoca numarul manifestantilor fiind de aproape 10.000, iar la Timisoara, de circa 5.000. La Sibiu, au iesit in…

- "Cand e nevoie de identificarea unui huligan, Jandarmeria Romana cere sprijinul populației. Pe al lor il vor identifica oare?", a scris Marian Godina pe Facebook, unde a publicat și filmarea de mai jos. [citeste si] Circa 30.000 oameni au iesit in strada sambata seara in mai…

- "Nu am ieșit la protest pentru ca sunt ONG-ista, nu fac politica și indiferent de cine a fost la guvernare, eu mi-am obținut nevoile și drepturile pentru copiii mei, cu pumnul! Nu a existat niciun ministru care sa faca ceva pentru noi pentru ca ii pasa. Și nici nu va exista. Așa ca indiferent…

- „Din nefericire, din 33 de fabrici (de zahar n.r.) cate am avut inainte de 1989, mai avem patru. Una este in situatia acesta complicata. Am vorbit zilele acestea, ma preocupa direct situatia. Este vorba de fabrica Diamant de la Oradea. Este o fabrica intr-o zona unde se cultiva sfecla de zahar, unde…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana…

- Centrele de Relatii cu Clientii ale Grupului CEZ in Romania nu vor avea program de lucru cu publicul in ziua de 24 ianuarie 2018, reluandu-si activitatea in data de 25 ianuarie 2018. Legislatia in vigoare in domeniul muncii reglementeaza data de 24 ianuarie 2018, Ziua Unirii Principatelor Romane drept…

- Vreme nefavorabila in nordul si nord-vestul tarii Din cauza vremii nefavorabile, cursurile sunt suspendate vineri în 30 de scoli din judetele Tulcea, Iasi, Galati si Prahova. Orele vor fi recuperate pe parcursul semestrului I, conform graficului stabilit de fiecare unitate de…

- Dupa ce negocierile cu cultivatori de sfecla de zahar din județele Bihor, Satu Mare, Arad și Timiș au eșuat, fabrica de zahar Diamant din Oradea se va inchide din primavara acestui an. Masura a fost anunțata de catre conducerea companiei germane Pfeifer&Langen, care deține unitatea. „Nu ne-am ințeles…

- Directia Generala a Finantelor Publice Brasov a anuntat ca vinde doua autoturisme ale Tetkron SRL, firma care s-a ocupat de producerea si distributia energiei termice din Brasov. Este vorba despre doua autoturisme – Volkswagen Jetta si Skoda Octavia – ambele berline. Pretul de vanzare este de 35.500…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 15.373 locuri de munca, în data de 10 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Unul dintre acestea se referea la atribuirea in folosința gratuita pe 5 ani catre Transal Urbis a noua amplasamente pentru containere pentru materiale textile uzate, in vedera colaborarii cu o firma din Satu Mare pentru colectarea deșeurilor textile. „Sunt containere noi, 700 de euro costa unul,…

- Un bebelus de sase luni din judetul Neamt a murit din cauza rujeolei, fiind cel de-al 37-lea caz inregistrat de la debutul epidemiei. Potrivit specialistilor, copilul suferea de anemie si era neeligibil pentru vaccinare. De la debutul epidemiei, numarul de imbolnaviri a ajuns la 10.279. Potrivit Centrului…

- Și totuși… …Totuși sunt oameni ca toți ceilalți muritori. Cu toții traim intre naștere și moarte! Nu știm cand…venim și cand…plecam! Ion a venit in Oradea, acum vreo 80 de ani, nu știu in ce zi și a plecat (culmea ironiei soartei!) a doua noapte…

- De la 1 ianuarie, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza 100%, iar ANRE doar avizeaza tarifele finale pentru consumatorii care nu au trecut pe piata concurentiala, si au ramas cu actualele contracte la aceiasi patru mari furnizori, in regim de ultima instanta, Enel, CEZ,…

- Pe val. BC SCM Timisoara traverseaza o perioada excelenta. Dupa victoriile cu adevarat mari de la Oradea si Galati, joi seara, trupa pregatita de Tudor Costescu a trecut de SCM Craiova cu 107-95.

- Distribuitorul de materiale de constructii si produse metalurgice Damila SRL din Valcea, detinut de antreprenorul Remus-Daniel Nitu, fost senator ALDE, estimeaza ca va incheia anul acesta cu o cifra de afaceri de peste 50 mil. euro, mai mult cu 30% fata de anul 2016. Anul trecut, compania Damila…

- Anotimpul codurilor meteo Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificari ale vântului si ninsori viscolite în zona înalta de munte, valabila din în 15 judete din nord-vest, centru si…

- Opt oficii postale express cu program non-stop, de sarbatori. Posta Romana vine in intampinarea clientilor, in perioada aglomerata care va urma cu ocazia sarbatorilor de iarna, si pune la dispozitie opt oficii postale express, cu program 24 de ore din 24, sase zile din sapte. Astfel, prin serviciul…

- Aproximativ 50 de angajați ai Casei Județene de Pensii Maramureș au intrat intr-un protest spontan. Același lucru se intampla și la Casa Locala de Pensii din Sighetu Marmației. Angajații sunt nemulțumiți de salariile pe care le primesc. "Suntem nemulțumiți de salarii, am intrerupt programul de lucru…

- Program de duminica: prima data comemorare, apoi protest Mars de comemorare a Regelui Mihai, urmat de un protest in Piata Victoriei, anuntate duminica in Bucuresti, dar și in alte orașe ale țarii. Manifestantii din Bucuresti ar urma sa se adune în Piata Victoriei în jurul orei…

- Aeroportul Henri Coanda si cel din Cluj-Napoca au inregistrat cele mai multe probleme la zboruri in ultimele 60 de zile. In perioada octombrie-noiembrie, data de 17 noiembrie (vineri) a fost cea care a marcat cele mai multe intarzieri pe cinci aeroporturi din Romania, cand 464 de curse au…

- ”Miercuri și joi aveam niște acțiuni zonale, aveam ședințe de partid in 11 județe, aveam conferințe de presa la nivelul a 34 de organizații județene și aveam mitingurile sambata. Toate aceste sunt acțiuni politice. Toate se suspenda. Trebuiau sa fie mitinguri in 32 de orașe plus Bucureștiul.…

- Vorbim despre Ruben Stoia, președintele clubului aradean de box ce-i poarta numele, care de Ziua Nationala a Romaniei a organizat, in sala Motorul din Aradul Nou, Cupa Mos Nicolae. Impreuna cu cativa prieteni cu suflet mare – Dorel Caprar, Ilie Chesa, Anamaria Nyeki – a pregatit pachetele cu dulciuri…

- Candidații admiși la examenul de rezidențiat își aleg locurile/posturile posturile în specialitatea pentru care au optat duminica și luni, a informat un comunicat al Ministerului Sanatații. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregatire se face…

- Evenimentele recente de pe scena politicii ii fac pe romani sa se organizeze si sa protesteze, din nou, in strada, duminica. Incepand cu orele 18:00, oamenii vor iesi la protest in pietele principale din orasele din tara, dar si din strainatate. Mai mult, in Teleorman s-a anuntat…

- Primul magazin Teilor din Oradea s-a deschis de cateva zile in centrul comercial și de diverstisment Lotus Center! “Fiecare bijuterie Teilor are o poveste, poarta o semnificație deosebita sau are prinse in montura pietre prețioase. Diamantele sunt amfitrioane insoțind aproape de fiecare…

- Bad Boys a intregistrat șapte victorii in Liga I a Campionatului Județean de Minifotbal in timp ce Poliția Rutiera are opt victorii in Seria I a Campionatului Firmelor și Instituțiilor Publice. * Clasamentele pot fi vizualizate corect pe versiunea desktop a site-ului. FEDERATIA…

- Inca un copil nevaccinat, in varsta de un an și o luna, a murit din cauza rujolei in județul Ialomița. Acesta este al 36-lea deces provocat de aceasta boala. Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a informat ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate…