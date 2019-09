Ana Maria Branza s-a casatorit in 2015 cu poloistul Pavel Popescu, dupa o relatie de mai multi ani, așa ca fiecare ințelege programul celuilalt și se bucura de puținul timp liber pe care il petrec impreuna.

"Momentan, atat eu, cat și soțul meu suntem implicați in activitațile sportive, copiii am aflat ca nu se fac pe Facebook, pe e-mail sau la telefon, așadar, cand va fi momentul, nu il vom planui, dar il așteptam cu drag. Soțul meu joaca polo la echipa Clubului Sportiv al Armatei Steaua, iar zilele trecute a fost la Barcelona pentru al doilea turneu de calificare in grupele Champions…