Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj de condoleante presedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, in urma decesului celui de-al 41-lea presedinte american, George H.W. Bush, spunand ca acesta a lasat o mosternire politica valoroasa inclusiv pentru Europa de Est si Romania…

- Viceprim ministrul Ana Birchall, aflata in vizita de lucru in Washington D.C., a avut, vineri, 30 noiembrie a.c., o intrevedere cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene si eurasiatice al Secretarului de stat al SUA. In cadrul discutiilor au fost discutate dezvoltarea, consolidarea si aprofundarea…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall și ministrul Muncii din Azerbaidjan, Sahil Babayev, au co-prezidat, astazi, 23 noiembrie 2018, lucrarile sesiunii plenare a Comisiei Mixte Interguvernamentale de colaborare economica Romania – Azerbaidjan. Totodata, in marja sesiunii plenare a Comisiei Mixte, cei doi…

- Moment decisiv pentru viitorul Statelor Unite ale Americii! Primul scrutin organizat dupa venirea lui Donald Trump la Casa Alba poate avea un impact extrem de mare asupra populației. Aceste alegeri au scos la iveala și detalii incredibile sau povești surprinzatoare, precum cea a candidatei Alexandra…

- Jurnaliștii de la The New York Times au publicat un articol in care au fost nevoiți sa dezminta afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a spus ca „Uniunea Europeana a fost creata ca sa profite de Statele Unite ale Americii in ceea ce privește importurile și asta au facut” , scrie digi24.ro.…

- O polițista din Romania l-a escortat pe Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, la sediul Organizației Națiunilor Unite de la New York. Katalin Dalma Nemes este o fosta angajata a Inspectoratului de Politie Judetean Mures si a devenit intre timp ofiter de securitate la ONU. Imaginile…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall, aflata in vizita in Statele Unite ale Americii, a discutat cu ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, despre aprofundarea schimburilor politico-diplomatice dintre cele doua tari si extinderea cooperarii economice, informeaza agerpres.ro. Intrevederea celor…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti pe Secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, Rick Perry, cei doi discutand despre parteneriatul strategic dintre Romania si SUA, dar si despre resursele de gaz din platoul continental romanesc al Marii Negre.