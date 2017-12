AMOS News: Retrospectiva evenimentelor şi declaraţiilor anului 2017 Selectate de pe fluxul de stiri al Agentiei Retrospective recomandate: 2014 , 2015 , 2016 2017 ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Ianuarie 1 ianuarie: - Romania sarbatorește 10 ani de la intrarea in UE. - Antonio Guterres preia funcția de secretar general al ONU. - Malta preia de la Slovacia președinția semestriala a Consiliului Uniunii Europene. - Atac armat intr-un club din Istanbul in noaptea de Revelion. Cel puțin 39 de oameni sunt uciși și 69 raniți. 3 ianuarie: - Guvernul Sorin Grindeanu: Sevil Shhaideh (Vicepremier… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a discutat luni Legea Bugetului de stat pe anul 2018. In timp ce Guvernul pretinde ca ar fi un buget generos, Opozitia il considera unul de austeritate. Iar amendamentul susţinut de Opoziţie, prin care impozitul pe venit urma să fie virat integral către primării…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au aprobat joi bugetul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul pentru anul 2018. Bugetul total pentru anul viitor al acestui minister este 7.275.000 de lei, cu 0,66% mai putin decat in acest an, conform Agerpres.Potrivit proiectului de buget,…

- Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 mld. lei, respectiv 31,7% din PIB. Cele mai mari ponderi in totalul veniturilor bugetare in anul 2018 le inregistreaza contributiile cu 10,1%, urmate de TVA cu 6,8 %, accize 3,3%, impozit pe salarii si venit cu 2,3 % din…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat o consultare publica privind definirea unor categorii omogene de acces pe proprietatile publice, in vederea stabilirii tarifelor maxime, ca prima etapa in procesul de stabilire a tarifelor maxime pentru accesul…

- Actualul secretar francez de stat insarcinat cu Economia Benjamin Griveaux a fost promovat vineri seara in functia de purtator de cuvant al Guvernului pe langa premierul Edouard Philippe, a anuntat Palatul Elysee intr-un comunicat, relateaza AFP. El ii urmeaza in functie lui Christophe Castaner,…

- Eliminata la baraj de Suedia, Italia ar putea beneficia de un ajutor nesperat pentru a fi prezenta, totusi, la Mondialul din Rusia de anul viitor. Cum este posibil acest scenariu? Nationala din Peru ar putea fi eliminata de FIFA de la Mondial din cauza unui proiect de lege! Concret, Paloma Noceda, ambitioasa…

- O perspectiva cronologica”, scrisa de catre profesorii Marius Ioan Grec, Stelean Ioan Boia și Sorin Bulboaca. Apariția editoriala face parte din „Colecția Centenar”, fiind editata de catre „Vasile Goldiș” University Press. Evenimentul este unul conex al simpozionului național „Rolul Aradului…

- Presedintele organizatiei de tineret al PSD, Gabriel Petrea, considera ca a venit momentul ca echipa de tineret sa treaca la urmatorul nivel, si a promis ca daca va castiga un nou mandat la sefia organizatiei va ramane consecvent principiilor sale si celor de echipa pentru care a militat si pana…

- Președintele organizației de tineret al PSD, Gabriel Petrea, considera ca a venit momentul ca echipa de tineret sa treaca la urmatorul nivel, și a promis ca daca va caștiga un nou mandat la șefia organizației va ramane consecvent principiilor sale și celor de echipa pentru care a militat și pana…

- Deputatii si senatorii au dat marti vot favorabil proiectului de hotarare privind declararea vacanta a functiei de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), scrie agerpres.ro. Presedintele Comisiei economice din Camera Deputatilor, liberalul…

- Deputații și senatorii au dat marți vot favorabil proiectului de hotarare privind declararea vacanta a funcției de președinte al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM). Președintele Comisiei economice din Camera Deputaților, liberalul…

- Consilierii fractiunii Partidului Socialistilor din Consiliul municipal Chisinau cer demisia șefului interimar al Directiei generale educatie, tineret si sport, Alexadru Fleas. Aleșii locali il acuza pe funcționar de faptul ca, peste 2.500 de bugetari din gradinițe nu și-au ridicat suplimentele la salarii…

- Tariceanu spune cand se va retrage din politica. Liderul ALDE a declarat la Antena 3 ca va ieși din viața publica cand DNA va face Guvernul. El i-a acuzat pe cei care au pierdut alegerile ca nu sunt mulțumiți și continua sa zdruncine prin toate metodele: prin diversiuni lansate in spatiul public legate…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca propunerile de miniștri pentru Dezvoltare Regionala - Paul Satnescu, Transporturi - Felix Stroe și Fonduri Europene - Marius Nica au fost votate in unanimitate de Comitetul Executiv Național al partidului, menționand ca ramanerea in funcție…

- Liderii social-democrati s-au intrunit, vineri, in sedinta pentru a doua zi consecutiv pentru a stabili cine va prelua portofoliile lasate libere dupa demisiile lui Sevil Shhaideh, Razvan Cuc si a Rovanei Plumb din Guvern. Anterior CEx-ului PSD, a avut loc o sedinta a coalitiei de guvernare,…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu discuta in acest moment situatia ministrului ALDE pentru pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, pe numele caruia DNA a cerut inceperea urmaririi penale si pe care premierul Mihai Tudose doreste sa-l remanieze, noteaza...

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, liderii coalitiei de guvernare PSD-ALDE, s-au intalnit, vineri, la ora 10:00, pentru a discuta situatia ministrului ALDE pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie. DNA a cerut inceperea urmaririi penale pe numele lui Ilie, iar premierul Mihai Tudose doreste…

- Așadar, ședința CExN a durat șapte ore, dintre care cinci minute a vorbit Mihai Tudose. Atat. Au fost momentele in care premierul a zis ca demisioneaza daca nu pleaca Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Razvan Cuc din Guvern. De asemenea, Mihai Tudose i-a spus lui Liviu Dragnea: 'Eu demisionez, dar sa…

- Majoritatea membrilor Comitetului Executiv National care au luat cuvantul s-au pronuntat impotriva demisiilor Rovanei Plumb, Sevil Shhaideh, Razvan Cuc si Ilan Laufer, cerute de catre premierul Mihai Tudose, au declarat pentru Mediafax surse social-democrate. In dezbaterile din CExN al…

- Un europarlamentar anunța: ”Pica sigur premierul” Europarlamentarul Catalin Ivan a afirmat, joi, ca premierul va cadea indiferent de deznodamantul sedintei CExN al PSD. Ivan mai spune ca fie va demisiona Mihai Tudose, fie Sevil Shhaideh, pe care o socoteste ”premierul real”. "În seara…

- Liderii coaliției de guvernare PSD – ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, pregatesc o serie de acțiuni concertate impotriva premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta le-a transmis, ieri, ca nu renunța la schimbarea din funcție a miniștrilor intrați in vizorul procurorilor DNA, Sevil Shhaideh…

- PSD se reunește, joi, de la ora 17, la sediul central, intr-o ședința urgenta a Comitetului Executiv! Pe ordinea de zi figureaza cererea lui Mihai Tudose de remaniere a miniștrilor penali din Guvern: Rovana Plumb și Sevil Shhaideh. Alaturi de cele doua, Tudose ar mai vrea sa scape de Viorel Ilie,…

- Cine pleaca si cine vine in guvern? Sevil Shhaideh si Rovana Plumb ar putea demisiona. Pe lista neagra a remanierii se afla si ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, dar ALDE nu vrea sa renunte la Viorel Ilie.

- Parlamentul a votat, miercuri, numirea lui Bogdan Cristian Iana și a lui Eduard Lucian Lovin in funcțiile de vicepreședinți la Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM). Bogdan Cristian Iana a fost numit vicepreședinte al ANCOM cu 316 voturi favorabile…

- Chiar daca in cazul cererii DNA formulate pe numele sau, senatorii au respins avizul privind inceperea urmaririi penale, ministrul ALDE pentru Relatia cu Parlamentul nu exclude categoric varianta de a paraseasi echipa guvernamentala. Incepand, insa, prin a spune ca decizia va fi luata dupa ce Calin…

- Viorel Ilie, unul dintre cei patru ministri vizati de remaniere, este dispus sa renunte la functia de ministru delegat pentru Relatia cu Parlamentul. O decizie va fi luata insa, in aceasta seara, impreuna cu seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu.Viorel Ilie se afla pe lista premierului cu ministrii remaniati…

- Viorel Ilie, unul dintre cei patru ministri pe care premierul nu i-ar mai vrea in Cabinetul sau, este dispus sa renunte la functia de ministru delegat pentru Relatia cu Parlamentul. O decizie va fi luata insa, in aceasta seara, impreuna cu seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu.

- Momente importante pentru Guvernul condus de Mihai Tudose. Cu o zi inainte de remanierea unor ministri, premierul Mihai Tudose a convocat ședința Executivului. Totodata au loc negocieri intense in cadrul Coalitiei de guvernare dupa ce Mihai Tudose a dat de inteles ca Viorel Ilie, ministru propus…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, marti, dupa sedinta informala PSD, ca s-a stabilit cine vor fi ministrii remaniati, urmand ca numele lor sa fie anuntate dupa sedinta CEx a PSD de joi. "Am stabilit impreuna zona de remanieri-remaniabili. N-o sa va facem fericiți acum cu numele și cu propunerile…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, ca saptamana aceasta va avea loc o remaniere guvernamentala. Sunt vizati cei trei ministri cu probleme penale (Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie), dar si cel putin alti doi membri ai Cabinetului. 86 86 0 86 0 0 UPDATE ora 16.40…

- Liderii ALDE s-au intrunit, marti, intr-o sedinta, in contextul in care premierul Mihai Tudose a anuntat, luni seara, ca urmeaza o remaniere, printre cei vizati fiind si Viorel Ilie, ministru pentru Relatia cu Parlamentul. Potrivit unor surse din interiorul ALDE, liderii partidului nu vor accepta remanierea…

- Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a anunțat marți ca partidul sau nu îl va retrage din funcție pe Viorel Ilie, ministrul pentru Relația cu Parlamentul. Vosganian a facut aceasta declarație în timp ce la sediul PSD se desfașura o întâlnire pe tema unei eventuale…

- Sedinta ALDE in biroul lui Calin Popescu Tariceanu. Liderii partidului nu vor accepta remanierea lui Viorel Ilie Liderii ALDE s-au intrunit, marti, intr-o sedinta, in contextul in care premierul Mihai Tudose a anuntat, luni seara, ca urmeaza o remaniere, printre cei vizati fiind si Viorel Ilie, ministru…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian, a declarat marți, ca partidul nu il va retrage pe ministrul Viorel Ilie pe care premierul Mihai Tudose il vrea demis.„Orice decizie fundamentala in ceea ce privește guvernarea trebuie luata in interiorul coaliție și primul ministru nu are dreptul sa se situeze…

- Mihai Tudose a mers la Cotroceni in contextul in care social-democratii intra in sedinta , de la ora 13.30 pentru a discuta despre intentia premierului de a remania mai multi ministri. Surse politice citate de Romania TV au declarat ca ALDE ameninta cu iesirea de la guvernare, daca ministrul Viorel…

- Liderii social-democrati se vor reuni marti, incepand cu ora 13:30, la sediul central al partidului din Bulevardul Kiseleff, intr-o sedinta informala in care vor discuta tensiunile aparute intre Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose si vor decide ce ministri urmeaza sa fie remaniati, au declarat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a lansat intr-un atac foarte dur la adresa mai multor demnitari din Guvernul Tudose, fiind luati la „tinta“ in special ministrii de la Educatie si Transporturi, Liviu Pop, respectiv Razvan Cuc.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a lansat intr-un atac foarte dur la adresa mai multor demnitari din Guvernul Tudose, fiind luati la „tinta“ ministrii de de la Educatie si Transporturi, Liviu Pop, respectiv Razvan Cuc.

- Ministerul Apararii Nationale a postat, recent, prin Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Asistenta Juridica, la capitolul Transparenta decizionala Proiecte de acte normative in dezbatere publica, un proiect pentru modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea…

- Senatorii au votat marti impotriva cererii DNA privind inceperea urmaririi penale a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, intr-un dosar privind organizarea unui concurs pentru angajarea de functionari...

- Senatul a avizat negativ marti cererea DNA de avizare a inceperii urmaririi penale a senatorului ALDE Viorel Ilie, ministrul delegat pentru Relatia cu Parlamentul, confirmand decizia luata in urma cu o saptamana de Comisia juridica. Viorel Ilie este... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Cerem demisia sau demiterea celor trei ministri din Guvernul Tudose - Plumb, Shhaideh, Ilie. (...) Domnule ministru Viorel Ilie, in momente dificile oamenii au posibilitatea sa isi demonstreze adevarata lor putere si valoare. Domnule ministru, aveti tot respectul nostru daca fructificati prilejul…

- Advertisement Cererea DNA de incepere a urmaririi penale a senatorului ALDE Viorel Ilie, ministrul delegat pentru Relatia cu Parlamentul a primit aviz negativ in Senat, marti. Ilie este acuzat de procurorii anticoruptie de instigare la infractiunea de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de…

- Senatorii au respins solicitarea DNA de incuviințare a urmaririi penale pentru ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. Cereea DNA a fost respinsa cu 37 de voturi pentru și 77 impotriva și o abținere.Comisia juridica a Senatului a dat pe 26 septembrie aviz negativ cererii de incepere…

- Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, a cerut marți plenului Senatului sa nu aprobe solicitarea privind inceperea urmaririi penale in cazul sau. Ministrul a susținut ca nu exista "nicio proba" care sa îndreptațeasca solicitarea DNA. "Analizând…

- Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, cel pentru care DNA a solicitat inceperea urmaririi penale pentru ca ar fi aranjat un concurs de angajare in Minister.Deși susține ca nu a facut nimic din ceea ce il acuza procurorii DNA, Viorel Ilie recunoaște senin ca i-a chemat cu o…

- Conducerea Senatului a decis sa includa pe ordinea de zi a plenului de marti avizul Comisiei juridice cu privire la cererea DNA privind inceperea urmaririi penale a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, intr-un dosar privind organizarea unui concurs pentru angajarea de functionari…

- UPDATE ORA 14:05 Conducerea Senatului a decis sa includa pe ordinea de zi a plenului de marți avizul Comisiei juridice cu privire la cererea DNA privind inceperea urmaririi penale a ministrului pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, intr-un dosar privind organizarea unui concurs pentru angajarea…

- Conducerea Senatului a decis sa includa pe ordinea de zi a plenului de marti avizul Comisiei juridice cu privire la cererea DNA privind inceperea urmaririi penale a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, intr-un dosar privind organizarea unui concurs pentru angajarea de functionari…

- Consiliul Local Vaslui a aprobat alocarea a 1,26 milioane de lei pentru subvenționarea transportului local, alte sume importante urmand sa fie cheltuite pentru susținerea celor 3.859 de elevi care vor primi burse in acest an școlar. Intrunit in ședința ordinara, Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat…