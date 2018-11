AMNA si Robert Toma lanseaza „Aproape cel mai departe”, un single cu un clip inedit

Stiri pe aceeasi tema

- LIT lanseaza „Me gustas”, o piesa cu ritmuri caliente insoțita de un videoclip hot. Versurile sunt scrise chiar de artist, iar muzica este compusa impreuna cu Șerban Cazan, Iulian Nagy și Cisa in studiourile HaHaHa Production. „«Me gustas» este o piesa la care am lucrat cu foarte mare placere. Este…

- Ligia, frumoasa roscata care a adunat pana in prezent milioane de vizualizari pe YouTube la piesele lansate, a revenit cu single-ul „Hipnotizata”, iar noi suntem hipnotizati de noua sa piesa. „Atunci cand trecem prinr-o etapa mai grea a vietii, este foarte important sa nu ne lasam hipnotizati si sa…

- Miercuri seara, in cadrul unui concert-eveniment, trupa Jukebox a lansat alaturi de prieteni, artisti si oameni din media, single-ul „Am ce nu am”. Piesa, cu un sound fresh, s-a auzit in premiera pe scena clubului True Social Club alaturi de unele dintre cele mai iubite piese ale trupei. Pentru Alex…

- Artista Global Records, Minelli, lanseaza piesa „Haos”, compusa de ea impreuna cu Costin Bodea si Irina Rimes intr-o sesiune de vara la Periș. Ulterior, la versuri a participat si Killa Fonic. „Haos e piesa mea preferata momentan, ma bucur ca am avut inspirația sa o scriu și sper sa produca… Haos printre…

- Xonia incepe toamna in forta, dupa o perioada de pauza muzicala, cu o piesa fresh, plina de energie si iubire. “Crave You” este un single dedicat relatiei ei de iubire. “Crave You’ este o piesa care imi aduce aminte de primele sentimente pe care le-am avut cand am inceput relatia mea cu Albert. Este…

- Proiectul YellLow a revenit cu single-ul “Junky”, iar de aceasta data a pregatit si un featuring neasteptat, alaturi de Skizzo Skillz. “Noi ne-am bucurat recent de o vacanta surpriza in Italia, pierde-vara cu Skizzo si ai lui. Mare caterinca! Vedeti in videoclip cum a fost acolo. Oh boy! Oh boy! #junkyforyourlove”,…

- Jose AM lanseaza „Lonely In The North”, primul sau single alaturi de Cat Music Spain, in colaborare cu Paul Damixie. Piesa este interpretata de Vizi Imre. Tot el este cel care a compus versurile, in timp ce muzica este compusa de Paul Damixie, Serban Cazan si Vizi Imre. „Ma bucura mult colaborarea cu…