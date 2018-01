Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta incepe anul cu un meci de foc. Aflata pe locul doi in Seria A din Divizia A, formatia pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie primeste vizita primei clasate, SCM Gloria Buzau, sambata, 13 ianuarie, in etapa a 16 a a campionatului, prima din retur.…

- Scandal la CFR Cluj. Dan Nistor nu mai suporta sa fie rezerva și ii cere explicații lui Dan Petrescu. „N-a vorbit cu mine, dar o sa discut eu cu el. «Spune, nene, ai ceva cu mine? Spune-mi, nene, de ce nu joc?» Tacerea asta… Ce-i asta? N-am 20 de ani. Și vreau sa joc, iar daca nu se poate aici, voi…

- Pițurca și-a pus in cap toți steliștii: ”Dinamo și Craiova sunt cele mai mari cluburi”. Victor Pițurca a uitat perioada petrecuta la Steaua și o lauda aproape zilnic pe rivala de moarte Dinamo. Victor Pițurca este in plin razboi cu Gigi Becali , iar ca sa-l enerveze repeta ori de cate ori este intervievat…

- Rapid – Dinamo, la old-boys, pe 27 decembrie, de la 17.30, in sala din Giulești. Cele doua echipe și-au anunțat loturile de jucatori. RAPID OLD BOYS Florentin RADULESCU, Marian GRIGORE, Adrian MATEI, Florin MOTROC, Mugur BOLOHAN, Nicolae CONSTANTIN, Mihai IOSIF, Cezar ZANFIR, Daniel SAVA, Ionuț VOICU,…

- Victor Pițurca l-a atacat dur pe Gigi Becali: ”E anti-anti-anti-fotbal. Daca ma duc la Dinamo, cinci ani la rand nu mai ia titlul”. Victor Pițurca a dat recital miercuri seara, la DigiSport. Gigi Becali l-a provocat, dupa ce afirmase: ”Sa cumpere Dinamo Pițurca și sa demonstreze ca poate sa faca bani…

- Echipa de volei masculin Arcada Galati s-a calificat miercuri, pe teren propriu, in optimile de finala ale Cupei CEV, dupa ce a invins formatia ceha Kladno Volejbal, cu scorul de 3-0, in mansa secunda din 16-imile competitiei. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-23, 26-24, dupa 84 minute de joc.In…

- Nationala feminina de tineret (U20) a intrat in a doua etapa de pregatire sub comanda cuplului de antrenori Gheorghe Tadici – Bogdan Burcea, in cursul acestei saptamani participand la Valcea (21-22 decembrie), la turneul amical ”Constantin Tita”, alaturi de trei echipe din Liga Nationala. …

- Liga Naționala de baschet, etapa a 10-a. U-BT Cluj-Napoca și Steaua joaca acasa. In acest an se mai disputa și doua meciuri din runda a 11-a. Etapa a 1o-a 20 decembrie 19.00 CSU Sibiu – Poli Iași 19.00 BC Mureș – Dinamo 21 decembrie 19.30 BC Timișoara – SCM Craiova 22 decembrie 17.15 U-BT Cluj – Phoenix…

- Steaua, liderul la zi din campionatul national de volei masculin, a castigat categoric derby-ul de azi cu Dinamo, 3-0 la seturi. Primul set a fost unul echilibrat, ros-albastrii avand nevoie de prelungiri pentru a se impune, 27-25. Urmatoarele doua seturi au fost la discretia Stelei, care s-a impus…

- Petre Apostol Dupa ce in sezonul trecut SCM U Craiova aducea sperante in privinta viitorului voleiului masculin romanesc, macar in competitiile inter-cluburi, in acest an competitional campionatul din Romania isi arata limitele. Iar limitele din prezent sunt foarte scazute, in comparatie cu ceea ce…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 9-a. Meciurile CSU Sibiu – BC Mureș și SCM Craiova – U-BT Cluj, vineri, in debutul rundei. Baschetbaliștii sibieni primesc vineri, 15 decembrie, vizita celor de la BC Mureș. Meciul va incepe la ora 19:00 și nu va fi televizat. Inaintea confruntarii cu echipa…

- Se decide Final Four Cupa Romaniei 2017 la volei masculin. Dinamo – Arcada Galați se joaca marți, ora 19:00. Steaua – Tricolorul LMV Ploiești e miercuri. Sferturi de finala, manșa retur 12 decembrie Ora 19.00: Dinamo București – Arcada Galați 13 decembrie Ora 18.00: SCM U. Craiova – CSM București Ora…

- Steaua – U Cluj, derby-ul Ligii Naționale de baschet masculin. Se disputa sambata, de la ora 20.00. CSU Sibiu a trecut de SCM Craiova, in uvertura etapei a 8-a. BC CSU Sibiu a invins, in vineri seara, pe SCM U Craiova intr-o atmosfera de vis, scor 108-90 (35-24, 19-22, 24-25, 30-19). Gazdele au condus…

- Tricolorul LMV Ploiești – Steaua, derby-ul Diviziei A1 la volei masculin. Rezultatele etapei a 12-a, prima din returul sezonului regular. Programul etapei a 12-a din Divizia A1 la volei masculin (runda programata de FR Volei pentru data de 9 decembrie 2017), conform voleiromania.ro: Sambata, 9 decembrie…

- Echipa de volei masculin Steaua Bucuresti a invins miercuri, in deplasare, formatia slovaca KDS Kosice, cu scorul de 3-0, in mansa tur din 16-ile Challenge Cup. Scorul pe seturi a fost 25-17, 25-20, 25-15, dupa 83 minute de joc.Partida retur va avea loc la Bucuresti, in 20 decembrie, pentru…

- Gigi Becali bate in retragere. Finanțatorul Stelei a avut un discurs curios dupa victoria echipei sale impotriva lanternei Juventus București, 4-0. Succes care a redus la cinci puncte diferența fața de liderul CFR Cluj. ”CFR Cluj este o echipa foarte solida, da senzația de putere. Dan Petrescu a reglat…

- Liga Naționala de handbal, etapa a 13-a. Derby-ul Dobrogea Sud Constanța – Steaua se joaca luni. Program și rezultate. Sambata, ora 17.00 Poli Iași – CSM Fagaraș Duminica 11.00 CSM București – Dunarea Calarași 16.30 Dinamo – HC Odorhei 18.00 CSU Suceava – HC Vaslui 18.30 CSM Focșani – Potaissa Turda…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 7-a. BC Timișoara a invins pe Steaua și e pe prima poziție. Rezultate. BC Timișoara s-a impus in fața Stelei, 86-83 (50-38). Pivotul american Adrian Diaz (23 de ani, 2.08 m) a semnat 22 de puncte. Igor Mijajlovici a reușit 21 de puncte. Taylor (24 de puncte)…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 11-a, ultima etapa a turului. Meciuri cu favorite certe, dar și doua deschise oricarui rezultat, la Zalau și la Baia Mare (jocul de sambata), observa voleiromania.ro. Programul etapei a 11-a din Divizia A1 la volei masculin (runda programata de FR Volei pentru…

- Formatia Astra Giurgiu s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi de Chindia Targoviste, joi, in deplasare, scor 2-0 dupa prelungiri.Golurile au fost marcate de Balaure '111 si Chipirliu '115. Joi a acces in sferturi si Hermannstadt.Marti s-au…

- Poloistele de la CSA Steaua au caștigat Cupa Romaniei, dupa ce au invins in al doilea turneu al Cupei Romaniei, desfașurat in Bazinul ”Ioan Alexandrescu” din Oradea. Formația roș-albastra a inregistrat victorii pe linie, dupa cum urmeaza: 20-8 cu Dinamo, 17-5 cu Crișul Oradea și 13-9 cu Rapid. Cu un…

- Steaua conduce in Divizia A 1 la volei masculin. Tricolorul LMV Ploiești a invins la Zalau, pe terenul campioanei. Steaua a invins pe CSM București, in penultima etapa a turului Diviziei A1 la volei masculin. In Sala ”Mihai Viteazul”, in meciul uvertura al rundei, Steaua a caștigat in minimum de manșe,…

- Daniel Pancu a anuntat ca cel mai probabil va pune capat activitatii fotbalistice la finalul sezonului din Liga 4, acolo unde incearca promovarea cu Academia Rapid in esalonul superior. Astfel, Pancu ar urma sa se retraga la 40 de ani din fotbal de la clubul de suflet si pentru care a jucat…

- Augustin Calin antreneaza de 14 ani. Un sezon l-a petrecut in Burkina Faso Fostul jucator al Craiovei, al Stelei și al lui Dinamo povestește situațiile peste care a dat. Unele, amuzante. Altele, șocante Cum a imbatranit clubul un jucator in 2 zile, cum se sperie fotbaliștii de vrajitor și cum a fost…

- Lista de transferuri de iarna pentru FCSB. Patronul Gigi Becali a facut cateva ”update-uri”! Alexandru Mațan, new-entry. E dorit și alt jucator de la Viitorul, Alexandru Cicaldau. In aceasta vara, FCSB i-a cumparat de la Viitorul pe Romario Benzar, Dragos Nedelcu si Florinel Coman, iar patronul Gigi…

- Liga Naționala masculina de handbal, etapa a 11-a. Steaua a batut la Vaslui, Dobrogea Sud a trecut de Calarași. HC Dobrogea Sud a invins pe Dunarea Calarași, intr-o partida din etapa a-XI-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Dupa o prima repriza in care gazdele au condus in permanența (12-9), in…

- Dinamo – Skjern, in Liga Campionilor la handbal masculin. Handbaliștii roș-albi disputa joi, de la ora 19:00, pe teren propriu, cel de-al șaptelea meci din Grupa C a Ligii Campionilor. La București vine liderul grupei, Skjern Handball (Danemarca), echipa ce are opt puncte in clasament (4 victorii –…

- Petre Apostol Campionatul romanesc de volei masculin, Divizia A1, continua sa fie la fel de echilibrat ca in sezonul precedent in privinta luptei pentru titlu, iar echipa Tricolorul LMV Ploiesti se numara printre pretendentele cu sanse reale la medaliile de aur. Dupa sapte etape disputate in faza I…

- Nikolai Jeliaskov, antrenorul echipei de volei masculin Arcada Galati, cu care a castigat in 2017 Cupa si Supercupa Romaniei, a demisionat din functie la o zi dupa victoria impotriva campioanei ACSVM Zalau.Arcada Galati a invins campioana ACSVM Zalau duminica, scor 3-1, in meci contand pentru…

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat lotul Romaniei pentru meciurile amicale cu Turcia (9 noiembrie) si Olanda (14 noiembrie), informeaza frf.ro. Printre cei 30 de jucatori convocati de Contra se afla nume precum Denis Alibec (FCSB), Sergiu Hanca (Dinamo), Nicusor Bancu (CS U Craiova) sau George Tucudean…

- Etapa a treia din Superliga Naționala de polo programeaza derby-ul bucurestean Steaua – Dinamo. In deschiderea rundei s-a jucat meciul Crișul Oradea – CSM Digi Oradea. Superliga Nationala, sezonul 2017-2018 (sursa: h2opolo.ro) Etapa a 3-a Programul meciurilor Miercuri, 1 noiembrie Crișul Oradea – CSM…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut fara drept de apel, scor 0-3, confruntarea cu vicecampioana Romaniei, SCMU Craiova. Partida dintre SCMU Craiova și CS Unirea Dej, disputata in aceasta dupa-amiaza cu incepere de la ora 18, a contat pentru a șaptea etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Inaintea acestui…

- Liga Naționala de baschet, etapa a cincea. BC Pitești a invins la limita CSU Sibiu, vineri, in uvertura rundei. Meciurile continua duminica. BC CSU Sibiu a pierdut la un punct confruntarea din sala Trivale din Pitești, scor 79-78( 11-18, 21-19, 16-15, 31-26), in favoarea echipei din localitate, Marea…

- FCSB va evolua cu Poli Timisoara, Dinamo cu “frații” de la Universitatea Cluj, Craiova cu FC Afumați, in timp ce FC Botosani va intalni campioana FC Viitorul, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti care a avut loc joi dimineața la sediul...

- Etapa a șasea din Divizia A1 la volei masculin: victorii pentru Steaua, Zalau și Tricolorul LMV Ploiești. Divizia A1 a programat la mijlocul acestei saptamani a doua runda intermediara a sezonului. Rezultatele etapei a 6-a din Divizia A1 la volei masculin, conform voleiromania.ro (runda programata de…

- Echipa masculina de volei SCM-U Craiova nu reușește sa caștige in deplasare in acest sezon. Vicecampionii au fost invinși aseara, in fieful campioanei ACSVM Zalau, cu scorul de 3-0 (21, 16, 22), in runda a șasea din Divizia A1. In etapa ...

- Steaua a surclasat campioana din Zalau, in etapa a 5-a a Divizia A1 la volei masculin. Trupa din Zalau e campioana en-titre și era liderul stagional. Steaua a dominat autoritar campioana en-titre. Serviciile puternice au favorizat blocaje cu un procentaj excepțional, in timp ce preluarile și apararea…

- CSM București a invins-o pe CS Dinamo București cu scorul de 3-1 (25-19, 23-25, 25-21, 25-17), sambata, pe teren propriu, in derby-ul Capitalei, disputat in etapa a cincea a Diviziei A1 la volei masculin. Bontea a reușit 17 puncte pentru CSMB, iar Barreto și Burțev au realizat…

- In acest week-end, romanii pasionati de pariuri sportive au parte de intalniri foarte interesante in Liga 1, demne de a fi selectate in biletul zilei. Acestora li se adauga partide din campionatele nationale de top din Europa, asa cum este Manchester United - Tottenham, cap de afis in Premier League.…

- Tehnicianul ACS Poli Timisoara, Ionut Popa, a declarat, duminica seara, ca infrangerea din meciul cu FCSB, scor 7-0, in Liga I, este cel mai urat rezultat din cariera sa de antrenor, scrie news.ro."Este cel mai urat rezultat din cariera mea de antrenor. Daca asa se prezinta jucatorii unei…

- Divizia A1 de volei masculin, etapa a patra. Dinamo – Arcada Galați, derby-ul rundei. Dupa trei victorii la zero, campioana ACS Volei Municipal Zalau este lider solitar. Programul etapei a 4-a din Divizia A1 la volei masculin (runda programata de FR Volei pentru data de 21 octombrie 2017): Sambata,…

- Echipa masculina de volei SCM-U Craiova s-a impus aseara, cu scorul de 3-1 (23-25, 25-23, 26-24, 25-20), in disputa de pe teren propriu, cu Dinamo Bucuresti, contand pentru etapa a treia din Divizia A1. Bogdan Ene, jucator reprezentativ al formației ...

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a doua. Campioana U-BT Cluj a batut greu la Timba Timișoara. Sambata, CSU Sibiu – Steaua. U-Banca Transilvania a bifat vineri a doua victorie stagionala, obținuta la Timișoara mult mai greu decat era de așteptat. Gazdele de la Timba au condus in cea mai mare…

- Rezultatele etapei a doua din Divizia A1. Intr-un anonimat aproape total, doar cu rude in tribuna, Dinamo a batut pe Steaua la volei masculin. Rezultatele etapei a doua Vineri, 13 octombrie 2017 Dinamo București – Steaua București 3:1 (25:22, 21:25, 28:26, 25:22) Sambata, 14 octombrie 2017 ora 12.00:…

- Dinamo București a invins-o pe CSA Steaua București cu scorul de 3-1 (25-22, 21-25, 28-26, 25-22), vineri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin. Dinamo, nou-promovata în primul eșalon, a câștigat acest derby de tradiție…

- Etapa a doua din Divizia A1 de volei masculin programeaza primul derbi pentru voleibaliștii de la SCM-U Craiova. Vicecampionii Romaniei vor evolua sambata, de la ora 18.00 (meci netelevizat), pe terenul formației Tricolorul LMV Ploiești. Din dorința declarata de a ...