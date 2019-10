Amenzi usturătoare pentru șoferii care folosesc telefonul la volan. Ce recomandă polițiștii buzoieni Incepand cu data de 12 octombrie 2019, cei care scriu mesaj, vorbesc la telefon sau filmeaza in timpul condusului vor fi mai aspru sanctionati. In acest context, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Judetean Buzau, a organizat pe raza municipiului Buzau o acțiune de informare a conducatorilor auto cu privire la aceste importante modificari legislative. In cadrul activitatilor, trei conducatori auto au fost depistați folosind telefonul mobil la volan și au fost sancționați contravențional conform actualelor prevederi legislative. De asemenea, soferilor opriti in trafic le-au fost… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la "Neatza cu Razvan și Dani", comisarul șef Cristian Andrieș, Direcția Rutiera IGPR, a explicat, in direct, de ce șoferii prinși cu telefonul la volan vor plati amenzi mult mai mari.

- Polițiștii de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au oprit in trafic, in aceasta dimineața, autovehiculele destinate transportului de elevi. In cadrul acțiunii, au fost verificate documentele conducatorilor auto (permisul de conducere și atestatul), ale autovehiculului…

- Polițiștii de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au oprit in trafic, in aceasta dimineața, autovehiculele destinate transportului de elevi. In cadrul acțiunii, au fost verificate documentele conducatorilor auto (permisul de conducere și atestatul), ale autovehiculului…

- Noile prevederi din Codul Rutier prevad situații in care șoferii risca amenzi usturatoare. Șoferii care sunt prinși ca au lipite pe geamuri diverse accesorii ce pot reduce vizibilitatea la volan risca penalizari de pana la 3.000 de lei. Legislația rutiera in vigoare stabileste ca „aplicarea de afise,…

- 61 de permise de conducere au fost reținute de polițiștii rutieri satmareni in perioada 14 – 18 august a.c., ca urmare a unor acțiuni desfașurate pe raza județului Satu Mare in vederea prevenirii și combaterii accidentelor rutiere. Astfel, in perioada 14 – 18 august a.c., polițiștii rutieri din cadrul…

- Buzoianul Tomița care ar fi intrat in camera de hotel, dotat cu cagula și baston telescopic, peste un tanar de 25 de ani și l-a batut crunt de fața cu prietena sa a fost reținut de polițiști. El este banuit de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. „Polițiștii de investigații criminale…

- REZULTATELE ACȚIUNII TRUCK&BUS Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfașurat acțiuni pentru verificarea activitaților de transport public de persoane și marfuri. 260 de autovehicule au fost verificate și au fost aplicate 91 de sancțiuni contravenționale. Activitațile…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau angrenati in activitatile de supraveghere si control al traficului rutier au constatat 133 de contraventii la regimul circulatiei, au retinut 13 permise de conducere si au intocmit doua dosare penale.