Amendaţi de jandarmi pentru lipsa permisului de pescuit Cinci barbati, cu varste cuprinse intre 17 si 55 de ani, domiciliati in comuna Bocsa, au fost sanctionati contraventional de jandarmii salajeni. Si asta pentru ca au pescuit fara permis in zona de restrictie cu regim sever in zona lacului de acumulare Varsolt. Cei cinci au fost depistati in urma unei actiuni de control care a avut loc la finalul saptamanii trecute. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Salaj, doi dintre acestia nu detineau permis, iar ceilalti trei au fost depistati in zona de restrictie cu regim sever. Cuantumul… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Caraș-Severin, accidentul a avut loc joi seara, pe DN 58, la ieșire din Reșița. Din primele cercetari, s-a stabilit ca o femeie de 64 de ani, din Bocșa, a traversat strada prin loc nepermis și fara sa se asigure,…

- Amenzi de peste 300.000 de lei au fost aplicate de polițiști taximetriștilor din preajma aeroporturilor din Romania in prima jumatate a anului. In acțiunile desfașurate de polițiști au fost controlate și autoturismele care funcționeaza in regim de inchiriere, iar acesta au fost incluse, alaturi de taxiuri,…

- Doi barbați sunt cercetați in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasa de tip filament”, dupa ce au fost depistați luni seara, in timp ce pescuiau ilegal, in zona „Balta Mare” de pe raul Olt, situata…

- Un accident de circulație, soldat cu ranirea ușoara a unui tanar de 18 ani, a avut loc in cursul dupa-amiezii de vineri – 31 mai intre localitațile Varșolț și Recea. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ Salaj), din primele cercetari efectuate de polițiști s-a stabilit ca…

- In urma avertizarilor de fenomene meteorologice periculoase de cod portocaliu – averse torentiale ce au acumulat intre 35-50 l/mp, scurgeri de pe versanti, joi dupa- amiaza, 29 mai, au fost primite la dispeceratul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj, prin intermediul…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului Județean de Urgența Porolissum Salaj, mai exact secția de pompieri Șimleu Silvaniei, au intervenit in jurul orei 15.30 in localitatea Recea comuna Varșolț unde a fost solicitat sprijin din partea cetațenilor pentru a scoate apa din cinci gospodarii inundate.…

- Vineri, 24 mai a.c., in jurul orei 15.00, mai multe persoane au fost depistate in timp ce pescuiau in zona lacului de acumulare Varsolt. Persoanele in cauza, trei barbati cu varste cuprinse intre 23 si 33 de ani, domiciliati in localitatea Varsolt, au fost sanctionate contraventional, conform O.U.G.…

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, un conducator auto de 34 de ani a fost amendat pentru ca efectua transport public de persoane contra cost in regim de inchiriere, transportand clientul pe raza municipiului Bucuresti, desi era autorizat sa efectueze acest tip de transport pe raza altei localitati…