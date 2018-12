Activitatea Serviciului de Ambulanța Neamț este organizata pentru a asigura echipaje suficiente pe timpul zilei, in perioada sarbatorilor. Noile ambulanțe sunt deja in teren, toate cele 8 mașini noi primite de la guvern, luna aceasta, fiind distribuite pe substații și sunt asigurate de echipaj medical format din asistent medical – ambulanțier. „Avem toate resursele in teren, funcționam și cu autosanitarele noi. Avem 3 ambulanțe la stația centrala din Piatra Neamț, doua la Roman, doua la Targu Neamț, una la Bicaz. Avem asigurata și zona Borca- Ceahlau cate doua echipaje in fiecare zi. Noi suntem…