O ambulanța din sistemul de sanatate publica din Bihor are inscripționata o sintagma cu greșeli de ortografie. Mașina salvarii este extrem de veche, la fel ca și inscripția cu probleme de limba romana in partea din spate. „Ca si cum n-ar fi destul ca majoritatea sunt vechi si atat de uzate incat ar trebui casate, ambulantele care transporta bolnavii din Alesd pentru ingrijiri medicale de specialitate la Oradea mai si sunt inscriptionate parca in dusmanie fata de limba romana” relateaza ebihoreanul.ro. Un astfel de vehicul a fost fotografiat zilele trecute in trafic. Pe portiera din spate a ambulanței…