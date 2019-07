Ambasadorul SUA: Exista o mare nevoie de infrastructura in Romania. Este inca dificil sa ajungi in Transilvania

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a marturisit ca i se pare "uimitor" cat de plin de viata este Brasovul in conditiile in care nu beneficiaza de autostrada, iar "sistemul de cale ferata ar putea fi imbunatatit", si ca, revenind in ultimii patru ani la Rasnov, a remarcat ca si acest oras s-a transformat, dintr-unul "adormit",…

- "Libertatea" este tema celei de 11-a editii a Festivalului de Film si Istorii Rasnov (FFIR), care propune incepand de vineri, pe parcursul urmatoarelor zece zile, peste 100 de evenimente - de la spectacole si proiectii de filme, pana la dezbateri, la care sunt invitati artisti de marca ai scenei romanesti,…

- Vineri, 19 iulie, pe scena amenajata in Gradina Cetatii Rasnov, trupa byron va deschide in mod oficial, de la ora 20:00, al 11-lea Festival de Film si Istorii Rasnov (FFIR). Concertul lui Dan Byron & co va fi urmat de proiectia filmului rusesc "Leto / O vara rock'n'roll", productie 2018, regizata de…

- Cea mai veche democratie din lume a sarbatorit ieri Ziua Independentei. Cu aceasta ocazie, Excelenta Sa, dl. Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, a tinut urmatorul discurs:Domnule presedinte, doamna prim ministru, stimati reprezentanti ai Presedintiei Romaniei, stimati reprezentanti…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila participa, joi, la Ambasada SUA, la receptia anuala cu ocazia Zilei Independentei. La evenimentul care are, in fiecare an, o tematica, participa oficiali ai statului, precum si invitati din toate domeniile. La eveniment nu este prezent presedintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a avut vineri o intalnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, tema discutiilor fiind consolidarea relatiilor dintre Romania si SUA. "Romania este si va ramane un sustinator puternic al legaturii transatlantice.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat sambata ca a avut o discutie telefonica cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, care l-a asigurat de toata colaborarea sa pentru a verifica starea copilului adoptat de familia de romani din SUA, urmand ca luni sa se vada cu acesta…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat sambata ca a avut o discutie telefonica cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, care l-a asigurat de toata colaborarea sa pentru a verifica starea copilului adoptat de familia de romani din SUA, urmand ca luni sa se vada cu acesta…