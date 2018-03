Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia organizatiei de femei a partidului. ''Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice organizatii din Europa si cea mai puternica organizatie de femei din Romania,…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- "Romania a facut pasi foarte importanti" România a facut pasi foarte importanti, în cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, în ceea ce priveste justitia si lupta împotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti,…

- Cine s-ar fi gandit ca și noi, romanii, vom ajunge sa fim interesați de alegerile parlamentare din Italia și nu dintr-un singur motiv, ci chiar din (cel puțin) doua!? Sigur nu ne-am gandit la asta in urma cu 10-11 ani atunci cand țara noastra era acceptata in Uniunea Europeana și altul era trendul in…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- Doar la nivelul Bucurestiului, care genereaza cele mai multe santiere din tara, una din sapte autorizatii de construite eliberate anual are termenul legal depasit. Chiar daca se respecta legea, durata de obtinere a documentului plaseaza Romania pe ultimele locuri din Europa.

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- „Brexit. Nu credeai ca se va intampla vreodata, dar totuși s-a intamplat. Așa ca treaba sta in felul urmator: daca nu-ți surade ideea de a fi blocat pe o insula cu Boris și Nigel (doi dintre liderii politici care au susținut ieșirea din UE) pentru restul vieții tale, avem un plan.” Acesta este mesajul…

- CHIȘINAU, 16 feb — Sputnik. În prima luna a noului an, Republica Moldova a menținut ritmul pozitiv al vânzarilor de mașini noi înregistrat pe parcursul lui 2017, clasându-se pe locul doi printre țarile din Europa cu cea mai mare creștere a vânzarilor de acest…

- Intalnire intre ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și omologul sau elen, Georgios Katrougalos: „Romania și Grecia sunt angajate in efortul comun pentru o Europa unita și coeziva, care funcționeaza in interesul cetațenilor“ Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +7.1% in ianuarie 2018 fața de ianuarie 2017, atingandu-se un nivel de 1.253.877 unitați, conform unei informari transmise de catre ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din Romania). Romania se situeaza pe poziția 16 in…

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum din…

- Marți, 6 februarie, s-au implinit 100 de ani de cand femeile au obținut dreptul la vot in Marea Britanie. Evenimentul nu a trecut neobservat in țara care nu mai are chef sa faca parte din Uniunea Europeana, in timp ce Romania - țara membra a UE și mandra de asta - la o zi dupa, a marcat și ea in stil…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Doua dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reactie rapida efectueaza un exercitiu cu Fortele navale romane saptamana aceasta, in Marea…

- Inainte sa se apuce de treaba, britanicii i-au uimit pe fermieri. Fetele au avut nevoie de sfaturi inedite pentru cules varza. „- Fara machiaj pentru ca intotdeauna ploua si vei arata ca un monstru, neagra pe fata. - Imi pare rau, dar nu se pune problema sa vin nemachiata.” Fiecare echipa trebuie sa…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei se opune ferm privatizarii Societații Naționale a Apelor Minerale.Romania este considerata a fi cea mai bogata țara in industria apelor minerale, cu un procent de 60% din totalul apelor minerale din Europa iar scenariul privatizarii conduce catre…

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen, sud-vestul Germaniei, pentru a ajunge cu trenul in patru zile pana la baza lituaniana Rukla, a anuntat Bundeswehr-ul. Batalionul de infanterie usoara 292 urmeaza sa inlocuiasca…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a transmis, joi, un mesaj de condoleante la moartea lui Neagu Djuvara, in care afirma ca gandurile sale se indreapta, in aceste momente, spre familia si prietenii istoricului roman. "Sunt trist sa aflu ca istoricul roman Neagu Djuvara a decedat. Gandurile…

- Președintele francez a precizat ca “exista intotdeauna un risc” in legatura cu consultarile populare ca referendumul organizat de Marea Britanie in 2016, atunci cand cetațenii trebuie sa raspunda doar cu “Da” sau “Nu” in contexte foarte complicate. Intrebat daca un referendum de ieșire sau de ramanere…

- Astazi, 22 ianuarie 2018, portalul de știri EU Today a publicat un raport privind sistemul justiției din România care analizeaza motivele pentru care reformele judiciare și penale, care au fost solicitate României înainte de aderarea la UE, nu au fost inca îndeplinite. Raportul…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a citit poezia 'Lacul', de Mihai Eminescu, langa Ipotesti, luni, de Ziua Culturii Nationale. Intr-o inregistrare video postata de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti, Brummell explica unde se afla: langa Ipotesti, locul in care Mihai Eminescu a copilarit,…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de simbolistica importantei…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- Clasamentul, in care majoritatea statelor raporteaza intre 50 si 110 farmacisti la 100.000 de locuitori, este incheiat de Olanda, cu doar 21 de farmacisti. Bulgaria si Marea Britanie se afla la egalitate cu Romania, cu 84 de farmacisti/100.000 locuitori. Sursa: Mediafax…

- Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre anii 1930-1940. Atunci au aparut cartierele si casele de toleranta faimoase, precum si abonamentele pentru astfel de servicii. In Bucuresti una dintre cele mai populare zone pentru cautatorii de placeri era Crucea de Piatra,…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Intr-un interviu acordat cotidianului The Independent, Sir Martin Sorrell, directorul executiv al WPP, sugereaza ca tonul xenofob al campaniei de referendum din 2016 a facut un mare rau care trebuie reparat, iar tratatul de la Bruxelles din 8 decembrie asupra drepturilor cetațenilor Uniunii Europene…

- La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul mediu de la benzinariile din Romania era de 5,16 lei pe litru, iar la motorina de 5,27 lei pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. Care era situatuia la jumatatea anului?…

- UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000 de clienti, oferind servicii de video, voce si internet in banda larga. Cifra de afaceri a UPC Austria se ridica la 342 milioane de dolari, ceea ce reprezinta aproximativ 2% din veniturile totale realizate de Liberty Global in…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar trebui sa fie un avertisment "foarte dur" pentru Guvernul de la Bucuresti ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia, in conditiile in care Uniunea Europeana se teme ca "Romania s-ar transforma intr-un rai al infractionalitatii europene".…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Țarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale. Șeful Executivului a subliniat in acest context ca Romania inregistreaza cea mai mare creștere economica…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, potrivit Agerpres.

- Mai mult de o treime dintre armele folosite de ISIS provin din Uniunea Europeana: Bulgaria, Ungaria, Germania si Romania sunt producatorii, arata un raport realizat de o organizatie cu sediul in Marea Britanie, care monitorizeaza traficul international de armament, relateaza Digi 24.Majoritatea armelor…

- Liderii UE au decis cooperarea militara permanenta Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Liderii din Uniunea Europeana, întruniti la Bruxelles, au lansat structura unei cooperari militare permanente, care prefigureaza mai vechiul plan al apararii comune…