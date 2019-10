Amanta, bătută şi dezbrăcată pe stradă. Uluitor: cum a reacţionat soţia înşelată. IMAGINI ŞOCANTE Un filmulet face furori pe internet: in imagini apare o femeie robusta care snopeste in bataie o tanara, dupa ce ar fi prins-o in pat cu sotul ei. BATAIE ca-n ringul de box, in fata unei scoli din Suceava! Doua femei si-au carat pumni si picioare pentru un loc de parcare Se poate vedea cum martorii se uita fara sa intervina in disputa celor doua femei. La un moment dat, femeia inselata se infinge in sutienul adversarei si o lasa chiar topless, doar in bikini! Bataie CRUNTA intre fotbalisti intr-un CLUB DE NOAPTE. Au intervenit TRUPELE SPECIALE: o victima a ajuns la SPTAL … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Pastrama trece prin clipe total neasteptate! Sotul lui Brigitte Sfat a fost batut cu bestialitate. www.spynews.ro publica imagini absolut socante cu Florin, surprinse imediat dupa ce a fost implicat intr-un conflict.

- Au trecut cinci luni de cand Flori, fosta amanta a lui Costel Bju, a facut testul de paternitate. Rezultatul ADN arata faptul ca celebrul manelist este tatal fetitei de doar 6 luni. Acum, Flori il acuza pe Biju ca nu vrea sa-si faca datoria de tata fata de cea mica si este hotarata sa mearga pana in…

- Razbunare cumplita a unei soții inșelate! O femeie in varsta de 45 de ani, dintr-o comuna din Maramureș, și-a incendiat soțul dupa ce a aflat ca barbatul avea o relație cu o alta femeie mult mai tanara decat ea și urma sa o paraseasca pentru amanta.

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat care și-a agresat soția și a determinat-o sa plece de acasa. Polițiștii l-au indepartat din locuința și i-au interzis sa se apropie de soția sa. Potrivit IPJ Alba, in dimineața zilei de marți,…

- Soția inșelata, in varsta de 36 de ani, din comuna Dofteana a fost condamnata de Judecatoria Onesti, dupa ce a tuns-o pe amanta sotului ei si și-a pus fiul ei de 13 ani sa o bata. Aceasta a fost trimisa in judecata de procurori pentru violare de domiciliu si loviri sau alte violente. Judecatorii au…

- O femeie in varsta de 46 de ani a fost lovita cu picioarele, de mai multe ori, de catre sotul politist. In urma atacului brutal, aceasta are un traumatism grav de coloana cervicala si mai multe rani in zona pieptului, toraco-abdominal si lombar. O alta femeie, in varsta de 44 de ani, a fost agresata…

- Marius Bodochi a fost casatorit cu regretata actrita Melania Ursu, chiar daca aceasta era mai mare cu 13 ani decat el. SCENE SOCANTE pe litoral: O femeie a fost tarata cu masina de catre sot, dupa ce l-a surprins cu amanta "Era socant ca un tanar, aveam 22 de ani, sa se indragosteaca…