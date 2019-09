Amalia Enache: „M-am pomenit într-o zi cu sentimentul că eu nu îmi aparțin“ „Te vad peste tot“ e ce am inceput sa aud de la diverși in ultima vreme. Desigur, așa e cu rețelele sociale, plus ca eu apar la televizor; normal sa li se para ca ma vad peste tot. In rochii de seara, glamour, zambind cu fetița mea intr-un lan de lavanda, impecabila chiar și la miezul nopții. Seara de seara. Seara de seara… Daca aveți lucruri neterminate prin casa, o curațenie prin niște cotloane care așteapta de ani sa le vina randul, daca n-ați mai facut de mult ordine printre e-mailuri, daca vreți sa dormiți la pranz și nu ați mai facut asta de ani intregi, daca vreți sa gasiți in sfarșit timpul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

