- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, sambata,fiind activat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat de presa remis, sambata seara, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Prefectul județului Bacau, Luminița Maricica Coșa, a verificat sambata situația de la ieșirea din orașul Targu Ocna spre Slanic Moldova, unde, pe DN 12B, drumul este surpat pe o suprafața de circa 40 de metri liniari, pe o banda de mers. Traficul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In urma precipitatiilor abundente cazute in judetul Dambovita, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovita au actionat pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei. Detasamentul de pompieri Targoviste – a intervenit in cartierul Priseaca din…

- Cinci localitati din judet, patru comune si municipiul Ramnicu Sarat, au fost afectate de precipitatiile abundente din ultimele zile, a anuntat miercuri seara Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Buzau. Potrivit sursei citate, in municipiul Ramnicu Sarat, a fost restrictionat traficul…

- Conducerea Primariei Targoviște a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte. In primul rand, primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Targoviște și Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, remis Agerpres.''In urma precipitatiilor abundente…

- Peste o mie de misiuni au fost desfasurate de la inceputul anului la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Neron Lupascu” al județului Buzau. Cele mai frecvente cauze de incendiu la locuințe au fost reprezentate de instalațiile electrice defecte sau improvizate, cosurile de fum necurațate…

- In ziua de 11 martie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Mioveni a intervenit in orașul Mioveni, strada Dealul…

- Restrictiile de circulatie au fost ridicate, vineri, incepand cu ora 17,00, pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), se arata intr-o informare a Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ''Recomandam…

- Astazi, 7 martie 2018, intre orele 10.00 – 11.00, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va desfașura un nou exercițiu de alarmare la nivel național. Acesta face parte din seria antrenamentelor și exercițiilor pentru verificarea funcționarii sistemelor de alarmare publica desfașurate lunar,…

- Trei drumuri nationale din judetul Buzau sunt in continuare blocate, o localitate cu aproape 800 de abonati a ramas fara curent electric, iar in 33 de scoli cursurile sunt suspendate, a anuntata miercuri dupa-amiaza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit sursei…

- Traficul autovehiculelor pe toate drumurile judetene si pe sase sectoare de drumuri nationale din Tulcea este inchis miercuri dimineata, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, cele sase drumuri nationale pe care circulatia este…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta". De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri nationale,…

- Peste 700 de familii din comunele Cernatesti, Brabova si Gogosu erau luni dupa-amiaza fara energie electrica in urma avariilor la retelele de tensiune cauzate de ninsorile abundente si viscol, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj. Potrivit sursei mentionate,…

- Autoritatile din judetul Bacau au decis, luni dimineata, inchiderea preventiva a unui drum judetean, pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Andrei Constantin Grecu. Potrivit acestuia, traficul este…

- Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, in judetul Vrancea, fiind implicate doua autotrenuri si un autoturism. Potrivit monitorulvn.ro, un autoturism Opel Astra a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un tir, dupa care a fost proiectat in…

- La sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita a avut loc un briefing intre comanda unitatii, reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Basarab I” Dambovita, Politiei locale Moreni, Directiei Judetene de Sport si Tineret, Asociatiei…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Potrivit ISU Buzau, de la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim…

- De la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim ajutor medical, 96…

- Traficul rutier pe DN 1C s-a desfasurat cu greutate atat vineri seara, cat si sambata dimineata, dupa ce mai multi arbori incarcati de zapada s-au prabusit pe partea carosabila. Pompierii Garzii Ileanda din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au intervenit vineri, 9…

- Astazi, intre orele 10.00 – 11.00, sirenele de alarmare publica de pe raza județului Buzau vor fi, din nou, acționate, activitatea vizand atat verificarea echipamentelor care pot fi acționate in mod centralizat (simultan), cat și a celor cu acționare locala. Acest tip de exerciții pentru testarea sistemului…

- In saptamana 29 ianuarie – 4 februarie 2018, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al Judetului Dambovita au fost solicitate si au intervenit la urmatoarele evenimente: 8 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, plante furajere),…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe sine, in judetul Mehedinti, joi dimineata. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat. Traficul feroviar in zona localitatii Balota este in continaure blocat, arata Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit…

- Vesti bune, la inceput de an, pentru pompierii din judetul Buzau. Conducerea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca se fac demersuri in aceasta perioada catre Compania Nationala de Invstitii, pentru alocarea de fonduri necesare derularii lucrarilor de reabilitare a sediilor…

- În consecința ninsorilor de acum doua zile, 11 sate din trei raioane ramâneau azi-dimineața fara curent electric. Este vorba despre localitați din raioanele Caușeni, Anenii Noi și Ștefan Voda, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. De…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat astazi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, localitatea Corod…

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferinta cu prefectii din judetele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca si Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca si prefectul Carmen Ichim si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Un numar de 50 de localitati din judetul Brasov erau nealimentate cu energie electrica, joi, la ora 12,00, din cauza ninsorii si viscolului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Totodata, patru scoli din mediul…

- Traficul pe un sens de mers este blocat, joi, la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, dupa ce vagonul unui TIR care circula in zona s-a desprins de capul autotrenului. Pompierii asigura masuri de prevenire si stingere a incendiilor, avand in vedere ca incidentul s-a produs in preajma unei benzinarii.…

- Vremea in Romania. CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. Totodata, meteorologii au emis, miercuri dupa-amaiza, o avertizare cod portocaliu…

- Peste 16.000 de abonati din 31 de localitati din judet nu au energie electrica din cauza conditiilor meterologice nefavorabile, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Potrivit informarii distribuitorului de energie electrica, sapte…

- Patru persoane au fost ranite marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Ramnicu Valcea si Sibiu, unde traficul este ingreunat, potrivit Politiei. Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei…

- O pensiune din orasul Patarlagele a fost cuprinsa de flacari sambata seara, mai multi turisti fiind evacuati, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau.

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…