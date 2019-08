Alunecare de teren în Myanmar: Bilanţul morţilor a urcat la 53 Cautarile victimelor au fost ingreunate duminica de ploile torentiale care afecteaza de o saptamana regiunea si care au determinat si desprinderea unei portiuni din deal transformata intr-o mare de noroi care a acoperit aproape 25 de case din localitatea Paung, din statul Mon.



Echipele de salvare si efective de militari continua cautarile ajutati de excavatoare si au putut ajunge la doua sate ramase izolate unde au impartit apa, mancare si produse de prima necesitate.



Potrivit marturiilor unor supravietuitori facute EFE, aproximativ 100 de persoane ar putea sa fi fost inghitite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

