- Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de lege, pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare. Varsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare si stagiul…

- Copilul dat afara din spital pentru ca a traversat ilegal strada: ne-am indignat ce ne-am indignat, dar sa nu uitam ca așa e legea Un copil de noua ani accidentat grav. A trecut strada, se pare, printr-un loc nepermis. Ajunge in coma la Spitalul Municipal Oradea. Spitalul decide sa-l trimita acasa.…

- I-a picat cerul in cap atunci cand a aflat ca fiul ei are autism, dar s-a ambitionat sa-i faca acestuia o viata mai buna si sa-l ajute cu toate puterile sa depașeasca momentele dificile: a mers la cursuri, a invatat aproape tot ce se poate despre autism si terapii, iar la un moment dat a decis sa infiinteze,…

- „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele derogari de la ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat sa creasca salariile in valoare bruta astfel…

- Depasirea pe linie continua, cauza celor mai grave accidente de pe soselele din Romania, ar putea sa nu mai fie sanctionata de Codul Rutier. Este dorinta unui parlamentar PSD, care a si depus un proiect de lege in acest sens. Desi manevra ar urma sa fie permisa numai in anumite conditii, propunerea…

- Guvernul Romaniei a adoptat, in ședința de miercuri, 31 ianuarie, regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora. Beneficiaza de prevederile acestui…

- Copilul tau primeste a doua alocatie! Vezi ce trebuie sa faci pentru a beneficia de acesti bani. Alocația pentru susținerea familiei a fost instituita de administratiile locale ca forma de sprijin pentru familia/persoana singura cu venituri reduse care are in creștere și ingrijire copii in varsta de…

- Pregatirile pentru semifinala Eurovision de duminica au intrat in linie dreapta. Prezentatorii show-ului, Diana Dumitrescu și Cezar Ouatu au ajuns deja la Timișoara. Soliștii sunt și ei gata pentru repetiția generala.

- ALOCATIE COPII 2018. Copiii și tinerii din Romania cu varsta de pana la 18 ani și, in anumite cazuri, chiar și mai mari au dreptul de a primi lunar o suma de bani din partea statului. Valoarea alocației nu a fost modificata in 2017, astfel ca anul acesta ea se va acorda la același nivel.

- Cuantumul ajutorului de deces acordat anul acesta de Casa Județeana de Pensii (CJP) Vrancea este de 4.162 lei, in cazul asiguratului sau pensionarului, și 2.081 lei in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. „In cazul decesului asiguratului sistemului…

- In țara noastra, copiii și tinerii cu varsta de pana la 18 ani și, in anumite cazuri, chiar și mai mari au dreptul de a primi lunar o suma de bani din partea statului, care o ofera acestora ca o forma de ocrotire. Valoarea alocației nu a fost modificata in 2017, astfel ca anul acesta […]

- Legea pensiilor prevede ca pensia anticipata parțiala poate fi acordata celor care au realizat stagiul complet de cotizare și care au indeplinit anumite condiții de varsta. Cel care se pensioneaza anticipat in acest fel, odata ce va indeplini condițiile de la pensionarea pentru limita de varsta, va…

- Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile…

- Cum poți beneficia de teren gratuit pentru tineri de la Primarie? Tinerii care vor sa-și construiasca o casa pot primi, conform legii, un teren gratuit. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, solicitanții trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a intrat in vigoare, dupa amanari succesive la data de 1 ianuarie 2018. 1. Cine poate uza de aceasta procedura? Legea falimentului personal se aplica debitorului, persoana fizica, ale carui obligatii nu rezulta din exploatarea de catre…

- Varsta standard de pensionare in Romania este de 65 de ani pentru barbați și de 63 de ani pentru femei. Practic, insa, pentru femei, acest standard inca nu a fost atins, așa ca doamnele pot ieși mai repede la pensie. Iata cum

- Centrul de divertisment ofera peste 18 atracții dedicate intregii familii, precum și un Food Court unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase. Accesul adulților și al copiilor cu varsta mai mare de 15 ani este posibil prin intermediul cardului Superland, ce se emite cu ocazia primei…

- Pensia pentru limita de varsta, principala categorie de pensie acordata in Romania. Cine va iesi la pensie in 2018? Conform legislatiei in vigoare, romanii pot obtine pensia pentru limita de varsta numai daca, la data pensionarii, au atins varsta-standard de pensionare si au efectuat stagiul minim de…

- Pensia pentru limita de varsta este principala categorie de pensie acordata in Romania. Conform legislatiei in vigoare, pensia pentru limita de varsta se obtine la data la care se atinge varsta-standard de pensionare, daca este efectuat cel putin stagiul minim de cotizare. Varsta standard de pensionare,…

- Pensia pentru limita de varsta, principala categorie de pensie acordata in Romania. Cine va ieși la pensie in 2018? Conform legislatiei in vigoare, romanii pot obtine pensia pentru limita de varsta numai daca, la data pensionarii, au atins varsta-standard de pensionare si au efectuat stagiul minim de…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt informeaza persoanele interesate, care indeplinesc conditiile legale si criteriile specifice, ca la nivelul unitatii a fost deblocata o functie vacanta de ofiter, ce urmeaza sa fie ocupata prin concurs, prin incadrare directa. Functia este de ofiter specialist…

- In sistemul public de pensii din Romania se acorda cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate și cea de urmaș. Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult cinci ani inaintea implinirii…

- Locuitorii județului Prahova se vor putea bucura pentru inca 8 zile de apa sfințita direct la robinet. Totul se datoreaza preotului paroh din satul Lunca Mare. Acesta a ținut direct la uzina de apa de la Barajul Paltinu slujba de Boboteaza.

- In anul 2018, in conditiile in care caștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 de lei, ajutorul de deces creste la aceasta suma, in cazul asiguratului sau pensionarului. Ajutorul de deces pentru un membru de familie…

- Referitor la varsta de pensionare, Pelican a spus ca: "Romania nu este o țara care sa aiba condițiile de trai ca cele din Europa. 65 de ani pentru barbați la ceea ce traiesc acum romanii și condițiile de trai este o varsta nu prea mare, iar femeile la 62 de ani, chiar daca in 2030 se va ajunge la…

- „Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu o pensie de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta reglementate de legi cu caracter special”, arata un proiect normativ lansat in dezbatere publica de Ministerul Finantelor. Potrivit initiatorilor, Legea nr. 263/2010…

- In urma cu 28 de ani, copiii din Romania nu il asteptau pe Mos Craciun. In acea perioada nu aveai voie nici macar sa pronunti cuvantul Craciun, nici sa vorbesti despre Nasterea lui Isus, iar mersul la biserica in seara de Ajun era periculos. Oficial, veanau Sarbatorile de Iarna, iar copiii asteptau…

- Cunoscut drept unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania, Costel Corduneanu nu glumește nici macar cu copiii sai. Din dorința de a-i face pe baieții lui sa-i calce pe urme, acesta i-a pus pe micuți sa invețe un sport dur.

- In al treilea trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 67,7%. Statisticile privind ocuparea sunt mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca,…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a scazut usor in al treilea trimestru al acestui an la 70,3%, de la 70,5% in al doilea trimestru trimestru din 2016, si a ramas in…

- Mai mulți cititori din mediul rural ne intreaba care este cuantumul subvenției la motorina, care se acorda in acest an pentru agricultori și daca este adevarat ca fondurile alocate pentru acest ajutor de stat au fost majorate. RASPUNS: Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, joi, ca limita de varsta pentru copiii ai caror parinti beneficiaza de dreptul de concediu medical va fi marita de la 7 la 16 ani."Continuam procesul de debirocratizare a actului medical. Acesta va fi debirocratizat si prin noul contract cadru…

- Guvernul discuta in ședința de joi un proiect de Ordonanța de Urgența prin care se majoreaza limita de varsta de la 7 la 16 ani pentru copiii ai caror parinți beneficiaza de dreptul de concediu medical și de indemnizația de ...

- "Romania nu este o țara care sa aiba condițiile de fața de trai fața de Euoropa. Mie mi se pare ca 65 de ani penru un barbat, la cea ce traiesc acum romanii, și condițiile de trai reprezinta o varsta inaintata", a declarat fostul parlamentar. Despre femeile, care vor ajunge la 63 de ani,…

- Puteți sa ne spuneți daca, alocația pentru copilul luat in plasament, in varsta de 11 ani, se acorda și retoactiv?. Daca da, pentru ce perioada? (Nicolae Georgescu, Pitești) RASPUNS: La Art. 10, alin. 2, Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru…

- Miercuri, a fost anuntata lista jucatorilor si jucatoarelor direct acceptati la primul Grand Slam din 2018, Australian Open. Liderul WTA, Simona Halep, se afla in fruntea listei, pe care mai figureaza alte cinci romance: Sorana Cirstea, locul 37 WTA, Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, Mihaela Buzarnescu,…

- Cleopatra s-a transformat intr-o domnisoara delicata, in timp ce fratele ei mai mic, Cezar, abia acum se face cunoscut publicului. Iata-i lansand impreuna prima lor piesa. Pavel Stratan ne demonstreaza inca o data ca are o familie muzicala. Dupa Cleopatra (15), care s-a lansat la varsta de trei ani…

- 40 la suta dintre somerii moldoveni sunt tineri din mediul rural. Șomeri cu studii superioare – așa sunt numiți tinerii care au învațat una sau doua specialitați, dar nu reușesc sa-și gaseasca un loc de munca. Dupa absolvirea facultații, deși n-au experiența de lucru, proaspeții…

- Peste 3.000 de persoane au primit de la reprezentanții Casei de Pensii Gorj ajutoare de inmormantare. De la 1 ianuarie 2017, ajutorul de deces a fost majorat la 3.100 de lei pentru un titular și la 1.500 de lei pentru un membru al familiei. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea…

- Sunt 4 semne de alarma: 1. Durerea precordiala "clasica": durere toracica anterioara intensa, cu caracter de constrictie, presiune, arsura, greutate, strangere sau sfredelire ce iradiaza in umarul si bratul stang si care dureaza mai mult de cateva minute. Nu subevaluati posibilitatea…

- In orașul Vicovu de Sus din județul nostru, precum și intr-o localitate din județul Iași, se inaugureaza primele doua centre de intervenție timpurie din Romania, dedicate reabilitarii copiilor hipoacuzici purtatori de implant cohlear. Implantul cohlear este un dispozitiv medical pentru persoanele ...

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au retinut marti o persoana care ar fi incercat sa ofere mai multor oameni 5.000 de euro pentru a-i determina sa omoare un barbat in varsta de 48 de ani. Potrivit unui comunicat al PTB, transmis Agerpres, marti, procurori criminalisti…

- Cristian Gațu, reproș catre clasa politica: Am și eu un of, nu avem o sala polivalenta in Capitala; Sa faca și ei congrese, dar sa putem organiza și competiții spertive, a spus fostul handbalist, el aratand ca, deși a vorbit și Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au fost ”trecuți in programul…

- Presedintele Uniunii Editorilor din Romania, Cristian Gresanu, a contestat joi, la Gaudeamus, Legea manualului scolar, accentuand ca prin recurgerea la o unica sursa de instruire didactica cei care vor pierde sunt copiii.

- Iata comunicatul de presa al DNA: In temeiul dispozițiilor art.75 alin.(1) din Legea nr.303/2004, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, privind statutul judecatorilor și procurorilor, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție cere Consiliului Superior al Magistraturii…

- Proiectul prevede ca persoanele care au comis o infractiune grava, iar inaintea sau in timpul urmaririi penale ori al judecatii denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit astfel de infractiuni, beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor…

- Asteptata de luni bune de jandarmii care au competența sa intervina in cazul atacurilor de animale, dar n-au niciun fel de dotare, Legea 212/2017 a fost publicata, in sfarșit, in Monitorul Oficial din data de 13 noiembrie. Este legea care autorizeaza jandarmii sa dețina și sa foloseasca arme cu tranchilizante,…

- Copiii din Romania vor primi cadouri in valoare de 200 de lei cand iși aniverseaza ziua de naștere, de 1 iunie, de Craciun și Paște, informeaza Libertatea.ro. Aceste cadouri vor ajunge in familiile care au salariu minim pe economie, adica de 1.250 de lei, fiind distribuite de Primaria fiecarei localitați…