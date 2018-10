Iata doar cateva exemple de alimente care inlocuiesc carnea:

1. Tofu

Tofu contine 7 grame de proteine la fiecare 100 g. In plus, tofu este usor de pregatit si poate fi folosit in diferse feluri de mancare.

2. Tempeh

Tempehul este un amestec din soia boabe care are gust de mix de seminte. 100 g de tempeh contine 11 grame de proteine. Tempehul trebuie gatit cel putin 20 de minute inainte de a-l consuma. El merge de minune in sandwich-uri.

3. Linte

Boabele de linte sunt excelente la gust si foarte usor de preparat. Lintea contine 9 grame de proteine la fiecare…