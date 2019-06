Stiri pe aceeasi tema

- ''Invit clasa politica, societatea civila si personalitatile patriotice nationale (...) sa opteze pentru calea dialogului inclusiv'' pentru a organiza, ''cat mai repede'', ''viitoarele alegeri prezidentiale la termen'', a declarat Bensalah intr-un discurs catre natiune transmis de televiziunea oficiala.…

- In centrul capitalei, mai multe mii de studenti, stransi in fata Postei Mari, institutie devenita punct de adunare pentru manifestatiile din capitala algeriana, au reusit sa treaca, fara violenta, de mai multe cordoane ale politistilor pentru a ajunge la sediul Adunarii Populare Nationale (ANP, camera…

- Algeria va organiza alegeri prezidentiale pe 4 iulie, a anuntat miercuri seara Presedintia de la Alger, dupa saptamani de proteste care au condus la demisia presedintelui Abdelaziz Bouteflika, relateaza site-ul agentiei Reuters preluat de mediafax.Marti, presedintele interimar, Abdelkader…

- Este prima oara in sapte saptamani cand politia incearca sa disperseze in acest fel o manifestatie pasnica a unor studenti in centrul capitalei algeriene.In afara de grenade lacromogene, politia a intervenit cu un tun cu apa impotriva unor studenti adunati in fata sediului Postei Mari -…

- Presedintele Consiliului Natiunii (camera legislativa superioara), Abdelkader Bensalah, a fost desemnat marti presedinte interimar al Algeriei pentru o perioada de 90 de zile de legislativul de la Alger, reunit la o saptamana dupa demisia lui Abdelaziz Bouteflika, a transmis televiziunea nationala,…

- Parlamentul algerian se va reuni marti la orele 08.00 GMT pentru a desemna presedintele interimar, a anuntat sambata seara Consiliul Natiunii, camera superioara a Parlamentului, Constitutia prevazand ca aceasta responsabilitate revine presedintelui Consiliul Natiunii, Abdelkader Bensalah, relateaza…

- Președintele Abdelaziz Bouteflika va demisiona din funcția de șef al statului, pe care o deține de 20 de ani. Evenimentul va avea loc inainte de terminarea mandatului, prevazuta pentru 28 aprilie, a anunțat agenția algeriana de presa APS, care citeaza un comunicat al președinției. Inainte de a parasi…

- Cel puțin 75 de persoane au fost arestate și 11 polițiști au fost raniți in urma altercațiilor produse in cadrul protestelor de vineri din capitala Algeriei, organizate pentru a arata nemulțumirea fața de regimul președintelui Abdelaziz Bouteflika, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Sute…