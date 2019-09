Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Catarama, presedintele Partidului Dreapta Liberala și candidat le prezidențiale in Romania, a anunțat astazi ca ofera o recompensa de 100.000 de euro pentru gasirea și eliberarea Luizei și Alexandrei.

- ”Nu o sa fac acum publica inregistrarea aceasta pentru ca este o discuție privata intre parinții Alexandrei și un martor. Probabil ca martorul va vrea sa faca publica aceasta discuție. Este halucinant și lucrurile se complica foarte mult. Aceasta doamna vorbește despre domnul Strungaru ca era unul…

- Procurorii au reluat cercetarile, dupa o zi de pauza, la casa lui Gheorghe Dinca. Oamenii legii au adus din nou scannerul special pentru detectarea variațiilor de densitate a materialelor din casa ucigașului. Totodata, Alexandru Cumpanașu a mers la Parchetul General pentru a depune noi probe in acest…

- "A-17-a zi de incompetenta, balbe, ticalosie, nesiguranta in aceasta ancheta. Daca mai continua asa aceasta ancheta penibila si isi bat joc de familie si de noi toti imi ramane o singura dorinta: SA-L PUNA IN LIBERTATE PE DINCA. CHIAR II ROG. Nu mult. 20 minute imi ajung!!! Si va asigur ca-i da pe…

- "Eu repet. Singurele persoane care au judecat și su vorbit logic și normal și așezat, deși sunt victime, au fost parinții și rudele celor doua ultime victime, ca probabil sunt mai multe, iar cuvintele cheie tocmai au fost rostite de bunicul Luizei, este vorba de minciuna și tradare. Retraim niște…

- ”Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: Monstrul care a luat-o pe Alexandra este PROTEJATTT. NU este un singuratic psihopat. Este parte din retele de trafic de minore!!!!. Are complici in mai multe tari europene. Si multa protectie din Romania. Va rog ajutati ma sa punem presiune pe toate institutiile…

- Decizia ziarului de a publica un scurt pasaj audio, de sub 30 de secunde, din dialogul Alexandrei cu operatoarea 112 a starnit un val de reacții pro și contra (predomina cele negative). De ce a publicat Libertatea: Versiunea statului era ca cei de la 112 nu a crezut-o pe Alexandra pentru ca i-a derutat,…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anunțat, duminica, ca va solicita Camerei Deputaților înființarea unei comisii care sa cerceteze toate dosarele persoanelor disparute și felul în care au acționat instituțiile abilitate pâna în prezent, scrie Mediafax.„Voi solicita…