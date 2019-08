Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata, a anunțat Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. IML confirma ca rezultatul testelor pe oasele gasite in locuința lui Dinca este pozitiv și aparțiv fetei.

- Ziarul Unirea Raport preliminar IML: oasele gasite in curtea casei CRIMINALULUI de la Caracal aparțin unei fete de 12-17 ani Raport preliminar IML: oasele gasite in curtea casei CRIMINALULUI de la Caracal aparțin unei fete de 12-17 ani Surse apropiate anchetei in cazul Caracal au spus, potrivit Antena…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie. Informația apare intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei.Luiza Mihaela Melencu (18 ani)…

- Oasele gasite in curtea criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, sunt umane si apartin unui copil. Conform unor surse din ancheta, specialistii au aflat ca oasele apartin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12 si 17 ani. Aceasta este concluzia la care au ajuns specialistii care au expertizat ramasitele…

- Surse apropiate anchetei in cazul Caracal au spus, potrivit Antena 3, ca in raportul preliminar al IML legiștii au scris ca ramașițele osoase gasite in curtea lui Gheorghe Dinca aparțin unei fete cu varsta cuprinsa intre 12-17 ani.NU exista pana acum nicio informație ca ramașițele ar aparține…

- Oasele gasite in ”caza groazei” din Caracal sunt umane și, potrivit Antena 3, care citeaza surse din Institutul Național de Medicina Legala (INML), acestea ar aparține unui om de talie mica, subțire, posibil sa aparțina unui copil. Urmeaza sa se vada daca ADN coincide cu cel al Alexandrei. Felix Banila…

- Alexandra Maceșanu, una dintre fetele disparute, a sunat joi seara la 112 si a anuntat ca este tinuta captiva intr-o casa. Potrivit unor surse Antena 3, fata a sunat și a dat poliției un nume de pe o carte de vizita gasita in casa.