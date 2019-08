Alex Coita, primele declarații despre funcția de consilier onorific al premierului: Nu mă joc cu reputația mea „Apreciez gestul doamnei premier și ii mulțumesc pentru deschiderea de care a dat dovada prin decizia de a ma numi in calitatea de consilier onorific. Acestea fiind spuse, imi rezerv dreptul de a lua o hotarare privind ocuparea efectiva a acestui rol, in funcție de indeplinirea catorva parametri, importanți pentru mine, pe care ii voi explica mai jos. V-am obișnuit intotdeauna cu o abordare bazata pe sinceritate și transparența. Consider ca așa este normal și nu voi face acum o excepție. Astfel, trebuie sa va comunic ca am luat act cu relativa surprindere de decizia doamnei prim-ministru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

